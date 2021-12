Porziņģim 'double-double' un piecas rezultatīvas piespēles zaudējumā pret 'Nets'

Latvijas basketbolists Kristaps Porziņģis otrdien Nacionālās basketbola asociācijas (NBA) regulārā čempionāta spēlē izcēlās ar produktīvu sniegumu, bet viņa pārstāvētā Dalasas "Mavericks" ar rezultātu 99:102 piekāpās Bruklinas "Nets".

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Porziņģis laukumā pavadīja 31 minūti, kuru laikā guva 17 punktus, realizējot piecus divpunktu metienus (5/12), vienu tālmetienu (1/5) un četrus soda metienus (4/4). Viņa kontā arī 12 atlēkušās bumbas un piecas rezultatīvas piespēles, kā arī viena pārtverta bumba, viens bloķēts metiens, divas kļūdas un +/- rādītājs +1.

"Mavericks" rindā ar 28 punktiem izcēlās Luka Dončičs, kuram arī deviņas rezultatīvas piespēles, bet 15 punktus iekrāja Dorians Finnijs-Smits. "Nets" komandā izcēlās līderi Kevins Durants un Džeims Hārdens, kuriem 23 un 24 punkti. Hārdens pievienoja arī 12 piespēles un deviņas atlēkušās bumbas.

"Mavericks" basketbolisti spēles lielāko daļu bija vadībā, un ceturto ceturtdaļu sāka ar 11 punktu pārsvaru (86:75). "Nets" deficītu sadeldēja, un četras minūtes pirms pamatlaika beigām abas komandas pamīšus guva punktus. Tad Bruklinas komanda ieguva vadību ar 98:97, un pēc tam "Mavericks" vairs nespēja apsteigt pretiniekus punktu skaita ziņā. Dalasieši piedzīvoja piekto zaudējumu pēc kārtas.

"Mavericks" basketbolisti šajā mačā realizēja tikai deviņus no 46 tālmetieniem, kamēr pretinieki trāpīja astoņus no 26. Metienos no spēlēs "Nets" arī bija labāki, trāpot 42 no 83, bet "Mavericks" – 36 no 90.

"Mums bija daudzi brīvi metieni ceturtajā ceturtdaļā, bet bumba nekrita grozā," teica "Mavericks" galvenais treneris Džeisons Kids. Dalasas komandas spēlētājam Timam Hārdevejam mača izskaņā bija iespēja izlīdzināt rezultātu, taču viņa brīvais metiens grozā nekrita. "Nevar prasīt labāku iespēju, lai izlīdzinātu rezultātu," piebilda Kids.

"Mavericks" basketbolisti ar 11 uzvarām 23 spēlēs ierindojas septītajā vietā Rietumu konferencēm, bet tāda pati bilance ir vēl trim komandām.