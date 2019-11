Porziņģim 'double-double' uzvarā ar +48; Bertāns vēlreiz izcils pret bijušo komandu

Latvijas izlases basketbolistu Dāvja Bertāna, Kristapa Porziņģa un Rodiona Kuruca pārstāvētās Nacionālās basketbola asociācijas (NBA) komandas trešdien svinēja uzvaras regulārās sezonas spēlēs.

Bertāns otro reizi sezonā tikās pret savu bijušo komandu Sanantonio "Spurs", Vašingtonas "Wizards" vienībai mājās svinot uzvaru ar rezultātu 138:132 (35:38:, 28:31, 38:29, 37:34).

Rūjienietis laukumā devās no rezervistu soliņa, bet izpelnījās otro lielāko spēles laiku komandā, mačā pavadot 29:28 minūtes. Bertāns laukumā atzīmējās ar 21 punktu (3/4 divpunktu metienos, 4/7 trīspunktu metienos, 3/3 soda metienos), piecām atlēkušajām bumbām, četrām rezultatīvām piespēlēm un vienu pārtvertu bumbu.

Spēka uzbrucējs arīdzan trīsreiz kļūdījās, vienreiz pārkāpa noteikumus, bet, viņam esot laukumā, "Wizards" vienība viesiem piekāpās ar divu punktu deficītu.

