Porziņģim laba metienu precizitāte zaudējumā pret 'Celtics'

Latviešu zvaigzne Kristaps Porziņģis naktī uz pirmdienu iemeta 21 punktu Nacionālās basketbola asociācijas (NBA) regulārā čempionāta mačā, kamēr Vašingtonas "Wizards" piedzīvoja trešo zaudējumu pēc kārtas.

"Wizards" viesos ar 121:130 (26:35, 29:37, 33:41, 33:17) piekāpās Bostonas "Celtics" basketbolistiem.

Porziņģis laukumā pavadīja 26:17 minūtes, kuru laikā no spēles realizēja septiņus no 11 metieniem - septiņus (7/10) divpunktu metienus, kamēr vienīgais trejacis lidoja mērķim secen. Viņš arī realizēja septiņus no astoņiem soda metieniem.

Vēl latvieša kontā četras atlēkušās bumbas, divas rezultatīvas piespēles, viena kļūda un divas piezīmes, kā arī +/- rādītājs -23, kas aiz Bredlija Bīla bija otrais sliktākais komandā.

Porziņģis šosezon 19 spēlēs vidēji iemetis 20,3 punktus un izcīnījis 8,4 atlēkušās bumbas.

Tieši Bīls ar 30 punktiem bija "Wizards" rezultatīvākais spēlētājs, bet 16 punkti un astoņas rezultatīvas piespēles Monte Morisam.

Tikmēr "Celtics" uzvaru ar 36 punktiem sekmēja Džeilens Brauns, bet 17 punkti Malkolmam Brogdonam.

Porziņģis 11 punktus pamanījās gūt jau pirmajā ceturtdaļā, kaut gan tās laikā "Wizards" nonāca iedzinējos jau ar desmit punktu starpību. Lielāko daļu mača "Celtics" kontrolēja notiekošo laukumā un pirms noslēdzošā ceturkšņa atradās vadībā jau ar 25 punktu pārsvaru (113:88). Lielā mērā pateicoties rezervistu spēlei, viesi no Vašingtonas trīs minūtes pirms pamatlaika beigām bija pietuvojušies vairs tikai līdz 11 punktu tiesai (113:124), taču izglābties no zaudējuma neizdevās.

Citā spēlē Dāvis Bertāns laukumā pavadīja ilgāko laiku sezonā, taču Dalasas "Mavericks" izbraukumā ar 115:124 (33:41, 29:32, 34:31, 19:20) atzina Milvoki "Bucks" pārākumu.

Latvietis 16:51 minūtēs guva trīs punktus, jo grozā raidīja vienu (1/3) tālmetienu. Tāpat viņa rēķinā divas atlēkušās bumbas, viena rezultatīva piespēle, divas kļūdas, trīs piezīmes un +/- rādītājs -1.

"Mavericks" labā Luka Dončičs atzīmējās ar 27 punktiem un 12 rezultatīvām piespēlēm, bet "Bucks" panākumā Jannis Adetokunbo izcēlās ar 30 punktiem un 11 atlēkušajām bumbām.

"Wizards" ar desmit uzvarām 20 mačos Austrumu konferencē ieņem astoto vietu, kamēr "Mavericks" ar deviņiem panākumiem 19 spēlēs ir 11. pozīcijā Rietumos.