Porziņģim pēc spēles drošībai pārbaudīta kreisā pēda

Nacionālās basketbola asociācijas (NBA) kluba Dalasas "Mavericks" latviešu centram Kristapam Porziņģim pēc ceturtdienas spēles veiktas medicīniskās pārbaudes, vēsta Ziemeļamerikas mediji.

Porziņģis ceturtdien mačā pret Sanantonio "Spurs" guva 13 punktus un izcīnīja astoņas atlēkušās bumbas, bet "Mavericks" svinēja uzvaru ar 102:98. Pēc spēles liepājnieks sūdzējies par sāpēm kreisajā pēdā, tāpēc viņam veiktas pārbaudes. Tajās gan nekas slikts neesot atklāts.

2018. gada februārī, spēlējot Ņujorkas "Knicks" rindās, Porziņģis guva smagu kreisā ceļgala traumu, saraujot krusteniskās saites. Latviešu basketbolists izlaida nākamo sezonu, kuras laikā tika aizmainīts uz "Mavericks", un laukumā atgriezās tikai šajā sezonā. "Mavericks" rindās šajā sezonā viņā vidēji spēlē guvis 17,6 punktus, izcīnījis 9,6 atlēkušās bumbas un izdarījis 1,4 rezultatīvas piespēles.

A postgame X-ray on Kristaps Porzingis' left foot was negative. It's been sore, but he doesn't think it will cause him to miss time.