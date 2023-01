Porziņģis ar 22 punktiem turpina 'Wizards' uzvaru sēriju

Latvijas basketbolists Kristaps Porziņģis svētdien Nacionālās basketbola asociācijas (NBA) regulārā čempionāta spēlē guva 22 punktus un palīdzēja Vašingtonas "Wizards" izbraukumā ar rezultātu 118:95 pārspēt Milvoki "Bucks".

Tā "Wizards" bija piektā uzvara pēc kārtas, un tik gara uzvaru sērija komandai šajā sezonā vēl nav bijusi.

Porziņģis laukumā pavadīja 29 minūtes, kuru laikā realizēja deviņus divpunktu metienus (9/11) un visus četrus soda metienus (4/4), taču visi pieci tālmetieni bija neprecīzi (0/5). Viņš izcīnīja arī piecas atlēkušās bumbas, pārtvēra divas bumbas un bloķēja divus pretinieku metienus, pieļāva divas kļūdas un nopelnīja piecas personīgās piezīmes. Spēles noslēgumā latvieša +/- rādītājs bija +14.

