Porziņģis ar 'double-double' palīdz 'Wizards' izcīnīt uzvaru

Latvijas basketbolists Kristaps Porziņģis piektdien Nacionālās basketbola asociācijas (NBA) spēlē guva 30 punktus un izcīnīja desmit atlēkušās bumbas, sakrājot "double-double" un palīdzot viņa pārstāvētajai Vašingtonas "Wizards" tikt pie uzvaras izbraukumā.

"Wizards" ar rezultātu 100:97 (25:24, 35:20, 19:26, 21:27) izcīnīja panākumu pār Detroitas "Pistons".

Porziņģis laukumā bija 32 minūtes un 23 sekundes, kuru laikā guva 30 punktus un izcīnīja desmit atlēkušās bumbas, sakrājot "double-double". Latvijas basketbolists realizēja astoņus no 13 divu punktu metieniem, trīs no astoņiem tālmetieniem un piecus no septiņiem soda metieniem. Tāpat viņš trīs reizes rezultatīvi piespēlēja, pārtvēra divas pretinieku bumbas, bloķēja divus metienus, divas reizes kļūdījās, sakrāja trīs personīgās piezīmes un noslēdza maču ar +/- rādītāju -4.

Latvijas basketbolists bija rezultatīvākais "Wizards" rindās, kamēr Deni Avdija pievienoja 21 punktu un arī desmit atlēkušās bumbas.

Mājinieku komandā ar 25 gūtajiem punktiem izcēlās Mārvins Beglijs, bet 22 punktus guva Geids Kaningems.

"Wizards" ar 31 uzvaru un 42 zaudējumiem Austrumu konferences turnīra tabulā ieņem 12.vietu, kamēr "Pistons" ar 20 panākumiem 74 aizvadītās spēlēs atrodas 14.pozīcijā.

Citā spēlē, Dāvim Bertānam nespēlējot, Dalasas "Mavericks" viesu lomā ar rezultātu 95:116 (22:26, 28:35, 17:28, 28:27) piekāpās Minesotas "Timberwolves".

Dalasas vienībā Luka Dončičs guva 24 punktus, izcīnīja desmit atlēkušās bumbas un sakrāja astoņas rezultatīvas piespēles, kamēr "Timberwolves" labā 20 punktus guva Karls-Entonijs Taunss.

"Mavericks" ar 45 panākumiem un 29 zaudējumiem Rietumu konferences turnīra tabulā ierindojas piektajā vietā, bet "Timberwolves" ar bilanci 43-32 ieņem septīto vietu.