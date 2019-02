Porziņģis Dalasā: potenciālajiem čempioniem pulkstenis sācis tikšķēt

Kā Latviju, tā visu pasauli vakarnakt pārņēma ziņas par maiņas darījumu starp Nacionālās basketbola asociācijas (NBA) klubiem Ņujorkas “Knicks” un Dalasas “Mavericks”. Tā rezultātā nu jau bijusī Ņujorkas zvaigzne Kristaps Porziņģis var sākt krāmēt čemodānus, lai dotos uz Dalasu, kur viņš pievienosies citam varenam Eiropas talantam – slovēnim Lukam Dončičam.

Kristapa Porziņģa laulība ar Ņujorkas “Knicks” nav izdevusies jau gandrīz kopš pirmās kopdzīves dienas. Gadu laikā vairākas liecības ir pastāvīgi noplūdušas arī līdz medijiem.

Tā jau šķiet tāla pagātne, kad titulētais kluba prezidents Fils Džeksons 2015. gada jauno spēlētāju draftā nolūkoja tobrīd 19 gadus jauno latvieti. Tajā pašā vasarā Džeksons gan basketbolistu pielīdzināja Šonam Bredlijam, ikdienišķa līmeņa NBA centram no deviņdesmitajiem. Varbūt varētu šķist, ka tas bija nevainīgs paņēmiens, lai motivētu liepājnieku. Tomēr grūti nosaukt citus līdzīgus gadījumus, kad franšīzes lielo cerību nevis publiski paslavē, bet būtībā salīdzina ar kādu drafta izgāšanos (Bredliju savulaik izvēlējās ar otro kārtas numuru).

Savas otrās sezonas noslēgumā izlaistā “darba intervija” ar kluba vadību. Atklāta Porziņģa izlikšana tirgū pirms 2017. gada drafta. Kaut vai šīs sezonas sākuma skandāls par liepājnieka rehabilitāciju, kura izpaudās kā tāda neredzamas virves vilkšana, vispirms no trenera Deivida Fizdeila puses un tad no paša Porziņģa.

Uzskaitīt var dažādus pavērsienus. Tos atceroties, attiecību pārtrūkšana šķiet loģisks pavērsiens.

ESPN žurnālists Adrians Vožnarovskis vakardien, vēl pirms maiņas, izziņoja, ka 23 gadus vecais latvietis ir izteicis zināmu ultimātu komandas vadībai. Tādi pavērsieni nemēdz notikt sakritības pēc. Kādai no pusēm šādu jaunumu pasniegšana medijiem vienmēr ir izdevīga (šoreiz, tā, protams bija izdevīga Ņujorkai).

Reporting with @ZachLowe and @RamonaShelburne: In meeting with management today, Knicks forward Kristaps Porzingis expressed his concern with the losing, franchise direction and an uncertainty that a culture is developing that will enable sustainable organizational success.