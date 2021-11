Porziņģis: domāju, ka šobrīd spēlēju savas karjeras labāko basketbolu

Latvijas basketbolists Kristaps Porziņģis no Dalasas "Mavericks" komandas uzskata, ka viņš šobrīd demonstrē savas karjeras labāko basketbolu, taču viņš vēl strādā pie tā, lai ieietu labā spēļu ritmā, viņš atklāja intervijā televīzijas kanāla CBS raidījumā "CBS 11 News Weekends".

Porziņģis novembrī septiņās spēlēs pēc kārtas guva vairāk nekā 20 punktus, divreiz sasniedzot arī 30 punktu atzīmi. Tam sekoja 13 punkti pret Vašingtonas "Wizards" un deviņi punkti pret Klīvlendas "Cavaliers", taču šajā mačā viņš guva potītes traumu. Aizvadītajā nedēļas nogalē Porziņģis atklātā intervijā "CBS 11 News Weekends" stāstīja savas pārdomas par aktualitātēm, kas saistītas ar viņu.

"Es domāju, ka šobrīd spēlēju savas karjeras labāko basketbolu. Es vēl strādāju pie tā, lai ieietu labā spēļu ritmā. Spēlēt kopā ar tādu spēlētāju kā Luku Dončiču ir citādāk. Viņš ir liels talants, viens no labākajiem spēlētājiem līgā, tāpēc pie tā ir jāpierod. Mums ir labs kontakts gan laukumā, gan ārpus tā. Mēs tagad daudz sarunājamies, mēs abi runājam spāniski, tāpēc varam kādu aprunāt, viņam to nesaprotot," smaidot stāstīja Porziņģis.

Aizvadītajā sezonā Porziņģa un Dončiča attiecības tika plaši aprunātas, un latvietis nenoliedz, ka tajās ir kāpumi un kritumi. "Šobrīd saprotamies gan laukumā, gan ārpus tā. Mēs rūpējamies viens par otru. Mēs uzturēsim šo komunikāciju, un viss būs kārtībā," sacīja liepājnieks.

Porziņģim šobrīd esot sajūta, ka viņš atkal laukumā tiek izmantots pilnvērtīgi, savukārt pagājušajā sezonā viņam šādas pārliecības nebija.

"No manis prasīja lietas, kuras nejutos komfortabli darīt, bet, ja tas palīdzēs komandai, nolēmu to darīt. Es daudz spēlēju perimetrā. Daļa no manas spēles netika izmantota. Tagad man ir sajūta, ka es atgriežos tajā ritmā, kurā jūtos ērti, piemēram, spēlēt ar muguru pret grozu pret augumā īsākiem pretspēlētājiem," viņš turpināja.

Tāpat intervijā tika apspriests jautājums par latvieša veselību. Pagājušajā sezonā esot bijušas situācijas, kad Porziņģis gribējis doties spēlēt, taču drošības nolūkos viņš tika atpūtināts.

"Medicīnas personālam jāuzticas, kad viņi uzskata, ka jābūt piesardzīgam. Es nepiekrītu tam, ka cilvēki, kuriem nav šo zināšanu, iesaistās lēmumu pieņemšanā," viņš turpināja. Porziņģis norādīja, ka abas viņa nopietnās traumas bija pēc kontaktiem ar pretspēlētājiem, un šādās situācijās no savainojuma nevar izvairīties. Tomēr viņš uzsvēra, ka šobrīd dara visu, lai parādītu, ka spēj noturēties vesels.

"Man svarīgi tas, ko par mani domā cilvēki, kuri ikdienā ir man apkārt. Es strādāju smagi, es ieguldu stundas darbā un vienmēr cenšos būt labāks spēlētājs un cilvēks. Esmu atradis labu balansu starp to, kad es klausos apkārtējās runas, un to, kad to visu ignorēju. Ir brīži, kad man nevajag dzirdēt to, kas tiek runāts, tad sociālos tīklus izmantoju mazāk. Man svarīgi ir koncentrēties uz tām lietām, kas jādara ikdienā. Ja mani paradumi būs pareizi, tad rezultāti neizpaliks," teica Porziņģis.

Šosezon Porziņģis vidēji mačā gūst 19,6 punktus, izcīna 7,9 atlēkušās bumbas, izdara 1,9 rezultatīvas piespēles un bloķē 1,6 metienus.