Porziņģis gūst 27 punktus un kaldina 'Wizards' uzvaru pār 'Lakers'

Latvijas basketbolists Kristaps Porziņģis sestdien guva 27 punktus Nacionālās basketbola asociācijas (NBA) spēlē un kaldināja Vašingtonas "Wizards" komandas uzvaru.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

"Wizards" mājās ar rezultātu 127:119 (26:36, 32:31, 35:32, 34:20) uzvarēja Losandželosas "Lakers" komandu, kuras rindās Lebrons Džeimss kļuva par NBA vēsturē otru visu laiku labāko punktu guvēju.

Porziņģis 16 no 27 punktiem guva pēdējā ceturtdaļā, trīs no tiem ar tālmetienu 38 sekundes pirms finālsvilpes, panākot sešu punktu pārsvaru. Otrā laukuma galā Džeimss atbildēja ar neprecīzu "trejaci".

Latviešu basketbolists sestdien spēlēja 25 minūtes un 54 sekundes, kuru laikā realizēja astoņus no 14 divpunktu metieniem, vienu no trīs tālmetieniem un astoņus no desmit soda metieniem. Viņa rēķinā bija arī trīs atlēkušās bumbas, piecas rezultatīvas piespēles, viena pārtverta bumba, divas kļūdas un piecas piezīmes. "Wizards" ar Porziņģi laukumā iemeta par diviem punktiem vairāk nekā ielaida.



Vēl mājiniekiem 18 punktus guva Kenteviuss Keldvels-Poups, pa 17 punktiem bija Deni Avdijam un Danielam Gefordam, bet 16 iemeta Tomāšs Satoranskis, kuram bija pārliecinoši labākais +/- rādītājs komandā (+23).

Džeimss spēli pabeidza ar 38 punktiem un desmit atlēkušajām bumbām. Džeimss karjeras laikā guvis 36 947 punktus, kas ir par 19 vairāk nekā Karlam Melounam, bet par 1440 mazāk nekā Karīmam Abdulam-Džabaram.

Rasels Vestbruks, viesojoties pie savas iepriekš pārstāvētās komandas, guva 22 punktus, izcīnīja desmit atlēkušās bumbas un atdeva astoņas rezultatīvas piespēles.

"Wizards" pārtraukusi sešu zaudējumu sēriju un ar 30 uzvarām 70 spēlēs ieņem 11.vietu Austrumu konferencē. "Lakers" ir sliktāka bilance (30-41), toties augstāka pozīcija Rietumu konferencē, kur tā ir devītā.

Nākamo spēli Vašingtonas vienība aizvadīs pirmdien, kad viesosies pie Hjūstonas "Rockets".

Citā mačā Dāvis Bertāns sestdien guva divus punktus, bet viņa pārstāvētā Dalasas "Mavericks" izbraukumā ar rezultātu 108:129 (24:35, 28:26, 28:41, 28:27) atzina Šarlotas "Hornets" pārākumu.

Bertāns 11 minūtēs un 48 sekundēs izpildīja vienu precīzu no diviem divpunktu metieniem un nerealizēja savus abus tālmetienus. Ceturtās ceturtdaļas ceturtajā minūtē Bertāns sestās piezīmes dēļ bija spiests pamest laukumu.

Latviešu basketbolists arī izcīnīja trīs atlēkušās bumbas, atdeva vienu rezultatīvu piespēli un pieļāva vienu kļūdu. "Mavericks" ar viņu laukumā ielaida par deviņiem punktiem vairāk nekā iemeta.

Dalasiešiem ar 37 punktiem un astoņiem precīziem tālmetieniem izcēlās Luka Dončičs, kurš ceturtajā ceturtdaļā netika sūtīts laukumā, jo komanda bija zaudējusi cerības atspēlēties.

Uzvarētājiem rezultatīvākie bija Mails Bridžess un Pols Džemeins Vašingtons, kuri guva attiecīgi 23 un 21 punktu.

"Mavericks" ar 43 uzvarām 61 spēlē ieņem piekto vietu Rietumu konferencē, bet "Hornets" ar 36 panākumiem 61 duelī ir devītā Austrumu konferencē.