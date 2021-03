Porziņģis gūst 31 punktu un sasniedz rekordus; 'Mavericks' bezspēcīgi bez Dončiča

Latvijas basketbola zvaigzne Kristaps Porziņģis piektdien guva 31 punktu kā rezultatīvākais spēlētājs Nacionālās basketbola asociācijas (NBA) regulārā čempionāta spēlē, kurā viņa Dalasas "Mavericks" komanda zaudēja.

"Mavericks" savā laukumā ar rezultātu 94:109 (29:31, 19:30, 27:21, 19:27) zaudēja Indiānas "Pacers".

Kristaps Porziņģis šajā spēlē laukumā pavadīja 37 minūtes un 32 sekundes, kuru laikā realizēja deviņus no 19 divpunktu metieniem, trīs no deviņiem tālmetieniem un četrus no sešiem soda metieniem.

Liepājnieks izcīnīja 18 atlēkušās bumbas, atkārtojot savu personīgo rekordu NBA, veica trīs rezultatīvas piespēles, bloķēja vienu metienu, pieļāva divas kļūdas un četras reizes pārkāpa noteikumus. "Mavericks" ar Porziņģi laukumā iemeta par sešiem punktiem mazāk nekā ielaida.

Dalasas komanda spēli aizvadīja bez savainotā Luka Dončiča, kā arī tai pēc maiņas darījuma vēl nav pievienojušies Džejdžejs Rediks un Nikolo Meli. Taču Porziņģis, gūstot 13 punktus pirmajā ceturtdaļā, palīdzēja komandai spēkoties ar visiem, kuri bija vadībā vien ar 31:29.

Puslaika beigās deficīts bija jau 13 punkti, bet Porziņģis bija sakrājis 15 punktus un 13 atlēkušās bumbas. Tā bija pirmā reize viņa NBA karjerā, kad viņš pirmo divu ceturtdaļu laikā jau bija savācis "double-double" un sakrājis 13 bumbas zem groziem.

Trešajā ceturtdaļā viesu pārsvars turpināja augt, bet Dalasas problēmas uzbrukumā turpinājās. Kamēr "Pacers" spēles laikā realizēja 20 tālmetienus, mājinieki aizmeta garā 27 no 35 trīspunktniekiem, piedzīvojot diezgan pārliecinošu zaudējumu.

"Mavericks" komandā rezultatīvākais ar 31 punktu bija Porziņģis, kurš atkārtoja savu rekordu, izpildot 28 metienus no spēles, bet otrs rezultatīvākais ar 16 punktiem bija Tims Hārdevejs, kurš arī izcīnīja piecas bumbas zem groziem un veica vienu rezultatīvu piespēli.

"Pacers" vienībā pa 22 punktiem guva Domants Sabonis un Malkolms Brogdons.

"Mavericks" ar 23 uzvarām 43 spēlēs ieņem septīto vietu Rietumu konferencē, bet "Pacers" ar 21 uzvaru tikpat spēlēs ir devītajā vietā Austrumos.