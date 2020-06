Porziņģis kandidē uz FIBA desmitgades labākā 'danka' godu

Latvijas basketbolists Kristaps Porziņģis iekļauts Starptautiskās Basketbola federācijas (FIBA) balsojumā par aizvadīto desmit gadu skaistākajiem bumbas triecieniem grozā no augšas.

FIBA balsojums notiek pēc izslēgšanas spēļu principa, un Porziņģim balsojuma pirmajā kārtā pretī stājas Serbijas izlases spēlētājs Nikola Kaliničs.

Šajā balsojumā Porziņģis iekļuvis ar epizodi no 2017. gada Eiropas čempionāta, kad mačā pret Beļģijas valstsvienību viņš gaisā ieguva bumbu pēc Kristapa Janičenoka neprecīzā metiena un iespaidīgi trieca to grozā no augšas.

Kopumā balsojums notiek par 32 epizodēm. Balsošana norisinās FIBA mājaslapā šeit: