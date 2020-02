Porziņģis: lēnām sadarbība ar Dončiču sāk strādāt

Latvijas basketbolists Kristaps Porziņģis no Dalasas "Mavericks" pēc veiksmīgās spēles pret Sakramento "Kings" bija priecīgs par to, ka viņa sadarbība laukumā ar Luku Dončiču no Slovēnijas sāk darboties.

Jau vēstīts, ka Porziņģis ar 27 punktiem un 13 atlēkušajām bumbām un Dončičs ar 33 punktiem un 12 atlēkušajām bumbām veicināja "Mavericks" uzvaru ar rezultātu 130:111 (32:28, 31:24, 33:25, 34:34) pār Sakramento "Kings".

"Mēs šodien izskatījāmies labi," teica Porziņģis, kuru citēja "Mavericks" preses dienests. "Luka ir padarījis labu darbu, ar mani komunicējot un nogādājot bumbu tur, kur to vēlos saņemt. Viņš man piespēlē tajās pozīcijās, kurās es jūtos ērti. Lēnām mūsu sadarbība sāk strādāt. Es domāju, ka, turpinot strādāt kopā, viss kļūs labāk un labāk. Šodien visi nospēlēja labi."

Dončičs mačā pret "Kings" atgriezās laukumā pēc septiņu spēļu izlaišanas potītes savainojuma dēļ. Arī viņš bija priecīgs, kā ar latvieti nospēlējis.

"Spēlēšana ar Porziņģi strādā labāk un labāk. Ir lieliski, kad mēs nospēlējam tik labi, kā šodien. Mums jāturpina strādāt un jākļūst labākiem," uzsvēra Dončičs.

"Es domāju, ka Luka nospēlēja lieliski. Es domāju, ka Porziņģis nospēlēja lieliski," uzsvēra "Mavericks" galvenais treneris Riks Kārlails. "Viņi ļoti labi darbojās laukumā kopā. Patīkami šādi doties pārtraukumā."