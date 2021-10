Porziņģis nepabeidz spēli; 'Mavericks' uzvar Kida debijā Dalasā

Nacionālās basketbola asociācijas (NBA) regulārā čempionāta spēli otrdien, 26. oktobrī, nepabeidza Kristaps Porziņģis, bet viņa pārstāvētā komanda Dalasas "Mavericks" jaunā galvenā trenera Džeisona Kida pirmajā mājas spēlē ar 116:106 (27:31, 30:29, 34:28, 25:18) pieveica Hjūstonas "Rockets".

Porziņģis nospēlēja tikai 19:31 minūti, kas bija mazākais laiks starp "Mavericks" sākumsastāva spēlētājiem. Liepājnieks realizēja vienu no četriem trīspunktu un vienu no sešiem divpunktu metieniem, kā arī realizēja četrus no sešiem soda metieniem, cīņu noslēdzot ar deviņiem punktiem. Viņa kontā arī trīs atlēkušās bumbas un viena rezultatīva piespēle.

Trešās ceturtdaļas vidū Porziņģi nomainīja, pēc kā Latvijas basketbolists laukumā vairs neatgriezās. Kā vēsta Ziemeļamerikas mediji, Porziņģis spēli nav noslēdzis muguras problēmu dēļ, kas, iespējams, gan netraucēs viņam piedalīties nākamajā spēlē ceturtdien pret Sanantonio "Spurs". Jāpiebilst, ka Porziņģis maču aizvadīja jau ar "zilu aci', kas bija pēc vienas no divcīņām iepriekšējā mačā.

Pēc līdzīgā cīņā aizvadīta pirmā puslaika "Mavericks" kontrolēja cīņas gaitu trešajā un ceturtajā ceturtdaļās. Otro puslaiku "Rockets" sāka, esot vadībā ar 60:59, bet "Mavericks" veica izrāvienu 11:0, pēc kā vairs neatdeva vadības grožus līdz pat mača beigām.

"Mavericks" rindās Luka Dončičs guva 26 punktus, izcīnīja 14 atlēkušās bumbas un izdarīja septiņas rezultatīvas piespēles, bet pa 16 punktiem guva Tims Hārdevejs un Redžijs Bulloks. "Rockets" rindās 16 punkti un 17 atlēkušās bumbas Kristianam Vūdam, 15 punkti un 10 atlēkušās bumbas Danielam Tīsam, bet 13 punkti Kevinam Porteram.