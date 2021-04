Porziņģis par sadarbību ar Dončiču: cenšamies spēlēt kopā un palīdzēt viens otram

Latvijas basketbolista Kristapa Porziņģa sadarbība un savstarpējās attiecības Dalasas "Mavericks" komandā ar slovēni Luku Dončiču ilgstoši tiek sīki pētītas, bet abiem svarīgākais ir izcīnīt uzvaras, atzina latvietis.

Porziņģis ceturtdien Nacionālās basketbola asociācijas (NBA) regulārā čempionāta spēlē guva 26 punktus un izcīnīja 17 atlēkušās bumbas, bet Dončičs pievienoja 27 punktus. Abu sniegums palīdzēja "Mavericks" ar 116:101 pārspēt Milvoki "Bucks".

Porziņģa un Dončiča savstarpējā attiecību "ķīmija" laukumā līdzjutējiem bieži liek uzdot jautājumus par to, vai abi labi saprotas, tomēr Latvijas basketbolists norādīja, ka svarīgākais ir gūt uzvaras.

"Mēs cenšamies spēlēt kopā un palīdzēt viens otram. Mēs vēlamies uzvarēt. Mēs visi vēlamies uzvarēt, tas arī viss. Mums jāturpina spēlēt un jāpalīdz viens otram," pēcspēles preses konferencē sacīja Porziņģis.

Porziņģis arī skaidroja, ka šoreiz viņam spēle gāja no rokas, bet citos mačos, kad pretinieki agresīvāk darbojas aizsardzībā, komandai jāuzlabo sniegums pie spēles plāna izpildīšanas.

"Šādā spēlē, kad viss notiek plūstoši, tad ir viegli. Tomēr ir situācijas, kad pretspēlētāji no manis un Lukas neatkāpjas vai arī pie aizsegiem viņi mainās. Tad nekas nenotiek viegli un nerodas brīvais laukums. Tādās situācijās svarīgi ir izspēlēt kombinācijas, vai arī, ka kāds uzliek man aizsegu, kas palīdzētu atbrīvoties. Mums ar to šajā sezonā neklājas viegli. Redzēsim, vai spēsim to uzlabot."