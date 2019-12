Porziņģis pieturas pie tālmetieniem; 'Mavericks' viesos izrēķinās ar NBA līderiem

Latvijas izlases basketbolista Kristapa Porziņģa pārstāvētā Nacionālās basketbola asociācijas (NBA) komanda Dalasas "Mavericks" svētdien viesojas pie desmit uzvaras pēc kārtas izcīnījušās Losandželosas "Lakers" vienības, Rietumu konferences konkurentus pieveicot ar rezultātu 114:100 (25:30, 34:32, 35:17, 20:21).

Porziņģis laukumā aizvadīja 27:49 minūtes, kurās viņš guva 15 punktus (2/3 divpunktu metienos, 3/8 trīspunktu metienos, 2/4 soda metienos), sagrāba sešas atlēkušās bumbas, vienreiz pārtvēra bumbu, kā arī divreiz kļūdījās. Liepājniekam esot laukumā, Dalasa pretiniekus pieveica ar 12 punktu pārsvaru.

Spēle ievadā "Lakers" komanda ātri sasniedza desmit punktu pārsvaru, Lebronam Džeimsam pirmo minūšu laikā divas reizes izsitot bumbu no Porziņģa rokām. Latvijas basketbolists reabilitējās, grozā iebakstot atlēkušo bumbu, kā arī trāpot divpunktu metienu lēcienā.

Pirmās ceturtdaļas izskaņā un otrās ceturtdaļas pirmajās minūtēs Dalasas vienības rezervisti deficītu samazināja, kā arī izvirzījās vadībā. Porziņģis spēlē atgriezās, trāpot divus tālmetienus. Taču Entonijs Deiviss divreiz ar pārspēku veica precīzus metienus no groza apakšas, vienlaikus piespiežot Latvijas izlases basketbolistam savākt otro un trešo piezīmi.

Mača ritējums pamatīgi izmainījās trešajā ceturtdaļā, "Lakers" komandai zaudējot pavedienu uzbrukumā. Savukārt Dončičs viesu labā ceturtdaļas laikā guva 16 punktus, bet Porziņģis piebalsoja ar vēl vienu precīzu tālmetienu un diviem trāpītiem soda metieniem.

Spēle pēdējā ceturtdaļā laukuma saimnieki tā arī nespēja radīt kādu intrigu, ilgstoši atpaliekot arī pa 20 punktiem, bet Porziņģis vairs nepapildināja savu punktu krājumu, maču noslēdzot ar pirmajās trīs ceturtdaļās gūtajiem 15 punktiem.

Rezultatīvākais uzvarētāju labā bija Luka Dončičs, kurš izcēlās ar 27 punktiem, desmit rezultatīvām piespēlēm un deviņām atlēkušajām bumbām, teju sasniedzot astoto "triple-double" šosezon. Otrais rezultatīvākais Dalasas komandas rindās bija Delons Raits ar 17 punktiem un deviņām piespēlēm. Savukārt mājiniekiem 25 punktus, deviņas atlēkušās bumbas un astoņas rezultatīvas piespēles sakrāja Lebrons Džeimss, bet "double-double" (27 punkti un desmit bumbas zem groziem) Entonijam Deivisam.

Dalasas vienība ar 13 uzvarām 19 spēlēs pakāpusies uz ceturto vietu Rietumu konferencē, bet pirmo vietu tajā saglabā "Lakers" komanda, kurai tagad ir 17 uzvaras 20 spēlēs gluži kā Austrumu konferences līdere Milvoki "Bucks".

Portāls "Delfi" piedāvāja spēles teksta tiešraidi.

NBA SPĒLE: DALASAS MAVERICKS – LOSANDŽELOSAS LAKERS

Spēles statistika (medijs ESPN):

Spēle noslēgusies!Tās izskaņā laukuma saimnieki vēl dažus punktus atspēlē, tomēr "Mavericks" komanda pārliecinoši uzvar pēc izteikta pārākuma otrajā puslaikā. "Lakers" komandai pārtrūkusi desmit uzvarētu spēļu sērija.

Laukumu arīdzan pamet Porziņģis. Viņš 28 minūtēs guva 15 punktus (2/3 divpunktu metienos, 3/8 trīspunktu metienos, 2/4 soda metienos), sagrāba sešas atlēkušās bumbas, vienreiz pārtvēra bumbu, kā arī divreiz kļūdījās.

Divas minūtes pirms spēles beigām tiek nomainīts Dončičs, kurš šodien izcēlās ar 27 punktiem, desmit rezultatīvām piespēlēm un deviņām atlēkušajām bumbām.

Makgī neveiksmīgi uzbrūk pret Porziņģi. Basketbolists otrajā puslaikā ļoti veiksmīgi aizsargājis savas komandas soda laukumu.

Laukumā brīžiem mazs haoss. Losandželosas komanda tā arī nav spējusi atgūt spēles garšu uzbrukumā. Minūtes pārtraukums trīs minūtes un desmit sekundes pirms pamatlaika beigām.

https://twitter.com/dallasmavs/status/1201277443144900608

Porziņģis, iespējams, bloķē Džeimsa metienu no groza apakšas. Pārejot uzbrukumā, Latvijas basketbolists izpilda labu piespēli Kleberam, kurš nespēj to raidīt grozā pa taisno no gaisa.

Porziņģis netrāpa tālmetienu pēc labas bumbas kustības. Liepājniekam aizsardzībā nākas segt Džeimsu, kurš nerealizē trīspunktnieku pāri Porziņģa izstieptajai rokai.

110:89Grīns nerealizē divus brīvus tālmetienus pēc kārtas. Dončičs atbild ar ilgu spēli viens pret viens, viņu sedzot Džeimsam. Slovēnis trāpa sarežģītu metienu pēc atkāpšanās. Dončičam šobrīd 25 punkti, desmit rezultatīvas piespēles un astoņas atlēkušās bumbas.

Porziņģis uzmet "kluso" tālmetienu no šķietami labas pozīcijas.

107:89Porziņģis nobloķē Džeimsa metienu pēc divsoļa, bet tiesneši saskata piezīmi. Mājinieku līderis trāpa abus soda metienus.

Porziņģis un Dončičs atgriežas laukumā septiņas minūtes pirms pamatlaika beigām.

104:85Klebers ātrajā uzbrukumā izaicina Lebronu Džeimsu, cenšoties bumbu triekt grozā pāri superzvaigznei. Džeimss viņu aptur ar noteikumu pārkāpumu. Tiesneši skatīsies video atkārtojumu, lai pārliecinātos, ka sods nav bijis nesportisks. Soģi ātri vien lemj ka tā bijusi parasta piezīme.

101:83Džeimss apspēlē Kleberu, bet vācietim neviens neizpalīdz. Mājinieku komandas zvaigzne netraucēti triec bumbu grozā. Kārlails pieprasa minūtes pārtraukumu. Pamatlaikā atlikušas astoņarpus minūtes.

99:79Visi Dalasas komandas basketbolisti pieskaras bumbai viena uzbrukuma laikā, izkārtojot Džeksonam netraucētu metienu no groza apakšas. Komandas rezervisti turpina spēlēt lieliski.

Sākusies 4. ceturtdaļa!Porziņģis un Dončičs atpūšas.

Noslēgusies 3. ceturtdaļa. "Mavericks" 94:79 "Lakers"Losandželosas komanda 12 minūšu laikā guva tikai 17 punktus.

Latvijas basketbolists piespiež kļūdīties Deivisam, kurš centās spēlēt ar muguru pret grozu.

92:77Dončičs pēc atkāpšanās raida grozā sarežģītu trīspunktnieku.

87:77Rondo gūst divus punktus, neskatoties uz Porziņģa mēģinājumu bloķēt viņa metienu. Saimnieki guvuši desmit punktus pēc kārtas.

Porziņģis pēc īsas atpūtas atgriezies spēlē. Trešajā ceturtdaļā vēl atlikušas nepilnas divas minūtes.

87:75Karuso trāpa divus tālmetienus pēc kārtas. Kārlails pieprasa minūtes pārtraukumu.

https://twitter.com/dallasmavs/status/1201269251614629888

85:67"Lakers" komanda trešajā ceturtdaļā daudz strīdējusies ar tiesnešiem un nopelnījusi jau divas tehniskās piezīmes. Dalasas vienība turpina palielināt rezultāta pārvaru. Aizsardzībā tai pēdējās minūtēs sekmes sagādājusi zonas aizsardzība. Nomainīts tiek Porziņģis, kuram 15 punkti un četras bumbas zem groziem 21 minūtē.

https://twitter.com/dallasmavs/status/1201268157031362561

81:67Dalasas komanda uzbrūk piecatā pret četriem "Lakers" basketbolistiem. Dončičs nogādā bumbu nepieskatītajam Porziņģim, kurš ar gudru māņkustību sagaida, kā viņam garām palido iepalikušais Deiviss, bet tad trāpa trīspunktnieku. Porziņģim jau 15 punkti un trīs trāpīti tālmetieni.

78:67Dončičs un Porziņģis izspēlē "pick-and-roll" sadarbību. Liepājniekam ceļā stājas Kaldvels-Poups, bet tiesneši lemj par labu latvietim, piešķirot viņam divus soda metienus. Šoreiz Porziņģis trāpa abus.

76:67Dončičs pēc laukuma centra līnijas pārdriblēšanas trāpa sarežģītu tālmetienu. "Lakers" klubam pamatīgi iestrēdzis uzbrukums.

70:64Dončičs pēkšņi maina kustības virzienu, neizmantojot Porziņģa aizsegu, bet tā vietā aizdriblējot līdz efektīgam triecienam grozā no augšas. Slovēnim jau septiņi punkti ceturtdaļā, bet 13 spēlē kopumā.

66:62Dončičs apdriblē visu mājinieku komandu un panāk "Mavericks" vienībai lielāko pārsvaru šovakar. Losandželosas komanda pirmās trīsarpus minūtes palikusi bešā.

63:62"Lakers" komanda pēc Porziņģa aizsega samainās aizsardzībā. Porziņģis izkārto sev pustālo metienu pēc pagrieziena, netrāpa, bet tiesneši piešķir Kaldvelam-Poupam piezīmi. Kurzemnieks netrāpa abus soda metienus.

Porziņģim driblējot uz groza apakšu, Hārdavejs aizzogas aiz Džeimsa muguras. Liepājnieks atdod viņam piespēli, bet Makgī nobloķē Hārdaveja metienu. Izbraukuma izskaņā Porziņģis piespiests izmest sasteigtu tālmetienu, kas nekrīt grozā.

Sākusies 3. ceturtdaļa!

https://twitter.com/Lakers/status/1201261876375482368

https://twitter.com/Lakers/status/1201261044573724677

Pirmā puslaika statistika (medijs ESPN):

Noslēdzies 1. puslaiks. "Mavericks" 59:62 "Lakers"Puslaiks tiek noslēgts ar pāris aizraujošām epizodēm. Džeimss gandrīz tika pie piektās pārtvertās bumbas, bet, vairākiem basketbolistiem metoties uz grīdas, Dalasas komanda spēj saglabāt kontroli pār bumbu. Puslaiks tika noslēgts ar Džeimsa metienu no groza apakšas pēc izcilas Rondo piespēles.

57:58Deiviss aizsniedzas pēc ļoti augstas piespēles un triec grozā "gaisiņu". Piespēle atkal Džeimsam, kurš komandas biedriem jau asistējis sešas reizes.

54:56Deiviss zem groza "iespiež" arī Pauelu. Porziņģis nespēj atbloķēt Hovardu, bumba atlec pie Deivisa, kurš atkal apmāna Latvijas basketbolistu, vēlreiz gūstot divus punktus, kā arī izprovocējot noteikumu pārkāpumu. Porziņģis tiek nomainīts trīs sakrāto piezīmju dēļ. Basketbolists, visticamāk, pirmo puslaiku noslēgs ar 13 minūtēs gūtiem desmit punktiem (2/3 divpunktu metienos, 2/4 trīspunktu metienos) un četrām atlēkušajām bumbām. Liepājnieks pagaidām ir rezultatīvākais viesu sastāvā.

52:52Porziņģis ar ķermeņa valodu rāda, ka nodos bumbu no rokas rokā komandas biedram, bet pēkšņi pagriežas un trāpa tālmetienu pāri Deivisa rokām. Deiviss gan atriebjas, iestumjot Porziņģi zem stīpas, un tad gūstot divus punktus ar sodu. Otrā piezīme Porziņģim.

46:43Porziņģis un Dončičs atgriežas laukumā 5:32 minūtes pirms puslaika beigām. Kurzemnieks uzreiz "noceļ" atlēkušo bumbu no Hovarda rokām, bet otrā laukuma galā pēc Dončiča piespēles realizē tālu trīspunktu metienu.

Losandželosas klubs pārtraukumā uz video kuba nospēlē montāžu par godu Dirka Novicka karjerai. "Staples Center" sanākušie līdzjutēji basketbolistu pagodina ar stāvošām ovācijām un aplausiem.

https://twitter.com/dallasmavs/status/1201255996523470849

41:41"Lakers" atbild ar "gaisiņu" starp Ražonu Rondo un Dvaitu Hovardu. Laukuma saimnieki jau 30 no saviem punktiem guvuši soda laukumā.

41:39Sets Karijs ar trešo piegājienu realizē trīspunktu metienu. Dalasas soliņš atguvis vadību!

36:39Džeimss divus uzbrukumus pēc kārtas tiek līdz groza apakšai pēc efektīva pagrieziena ap savu asi Aleksandra Beļavska gaumē un realizē pa divsolim. Mājinieku līderim jau 11 punkti un piecas rezultatīvas piespēles.

34:34Spēlē iesaistās Bobans Marjanovičs. Džeimss izaicina viņu uz spēli viens pret viens, bet netrāpa metienu no distances. Otrā laukuma galā "Lakers" zvaigzne pazaudē Džeksonu, kurš ar tālmetienu izlīdzina rezultātu. Laukuma saimnieki pieprasa minūtes pārtraukumu.

31:32Klebers un Džeksons viens pēc otra trāpa trīspunktniekus. Rezervistu soliņš turpina deldēt "Lakers" komandas vadību.

Sākusies 2. ceturtdaļa!

Noslēgusies 1. ceturtdaļa. "Mavericks" 25:30 "Lakers"Tās izskaņā veiksmīgu sniegumu rādīja Dalasas rezervisti, kuri trīs uzbrukumos pēc kārtas spēja tikt pie punktiem soda laukumā.

Dončičs un Porziņģis tiek nomainīti pēc desmit aizvadītām minūtēm. Latvijas basketbolists spēli iesācis ar četriem punktiem (2/3 divpunktu metienos, 0/2 trīspunktu metienos), trim atlēkušajām bumbām un divām kļūdām.

https://twitter.com/Lakers/status/1201251674603454464

18:28Bumbu grozā netraucēti triec Alekss Karuso. Kārlails atkal pieprasa minūtes pārtraukumu.

18:24Entonijs Deiviss ar abām rokām nobloķē Dončiča divsoli. Spēles ievadā grūtības uzbrukumā bijušas visiem Dalasas spēlētājiem. Deiviss apspēlē Dončiču viens pret viens, tiekot pie viegla metiena no groza apakšas. Dončičs atbild ar diviem punktiem un izprovocētu sodu pēc caurgājiena.

15:19Porziņģis tiek pie labas pozīcijas ar muguru pret grozu un trāpa pustālo metienu pāri Kailam Kuzmam. Liepājnieks mēģina to pašu paveikt nākamajā uzbrukumā, bet šoreiz metiens neiekrīt grozā.

Spēli no skatītāju pirmās rindas vēro arī Dalasas kluba leģenda Dirks Novickis.

https://twitter.com/Lakers/status/1201250337362862081

10:15Porziņģis iebaksta bumbu grozā pēc neprecīza Hārdaveja tālmetiena. Nākamajā uzbrukumā Dončičs realizē trīspunktnieku. Pagaidām "Mavericks" trāpījuši vien divus no deviņiem "trejačiem". Laukuma saimnieki pieprasa minūtes pārtraukumu.

5:15Gan Porziņģim, gan Dončičam nekrīt grozā pirmie tālmetieni. Minūti vēlāk Latvijas basketbolists nerealizē vēl vienu trīspunktnieku. Džeimss ātrajā uzbrukumā tiek pie ceturtā punkta.

5:11Dončičs cenšas ar piespēli atrast brīvu komandas biedru laukuma stūrī, bet Džeimss viņa nodomus nolasa un izveido netraucētu "danku" Kaldvelam-Popam. Izcils sākums aizsardzībā Džeimsam.

2:6Džeimss "apzog" Porziņģi aiz trīspunktu līnijas, jau otro reizi pārtverot bumbu no liepājnieka. Riks Kārlails protestē pret svilpes klusēšanu, kā arī pieprasa minūtes pārtraukumu.

Porziņģis pirmo reizi laukumā pa īstam satiek Džeimsu, kļūdoties piespēlē uz laukuma stūri. "Lakers" gan nespēj aizskriet ātrajā uzbrukumā.

Porziņģis spēli sāk, sedzot pretinieku centru Makgī. Liepājnieks tieši patraucē savam pretspēlētājam atklāt spēles rezultātu un savāc atlēkušo bumbu.

Spēle sākusies!

Informators "Staples Center" arēnā piesaka mājinieku pamatpiecnieku. Spēle sāksies pēc dažām minūtēm.

"Mavericks" komandas pamatpiecnieks: Luka Dončičs, Tims Hārdavejs juniors, Dorians Finijs-Smits, Kristaps Porziņģis, Dvaits Pauels. "Lakers" komandas pamatpiecnieks: Lebrons Džeimss, Kenteiviuss Kaldvels-Poups, Denijs Grīns, Entonijs Deiviss, Džaveils Makgī.

Porziņģim gan vairāk var sanākt spēkoties ar spēka uzbrucēju Entoniju Deivisu, kuram 26,1 punkti spēlē dod astoto vietu līgā.

Izcilu sezonu rezultatīvo piespēļu ziņā aizvada gan Džeimss, gan Dončičs. "Lakers" līderis vidēji spēlē komandas biedriem asistē 11,0 reizes, kas ir labākais rādītājs NBA. Dončičs atrodas pozīciju zemāk ar 9,6 piespēlēm ik spēli.

Porziņģim šī būs iespēja reabilitēties pēc neveiksmīga mača piektdien, kurā viņš netrāpīja nevienu no spēles izmesto metienu, bet ar 13 atlēkušajām bumbām palīdzēja "Mavericks" pieveikt "Suns" komandu.

"Lakers" komanda pagaidām zaudējuma rūgtumu piedzīvojusi vien divreiz šosezon. Kalifornijas klubs atrodas pirmajā vietā līgā ar 17 uzvarām 19 spēlēs. Savukārt Dalasas komandai 12 uzvaras 18 spēlēs ļauj atrasties piektajā pozīcijā Rietumu Konferencē.

Dalasas un Losandželosas komandas tiksies jau otro reizi šosezon. Vienības pirmo savstarpējo spēli aizvadīja 1. novembrī, kad "Lakers" vien papildlaikā spēja izcīnīt uzvaru ar rezultātu 119:110. Toreiz Porziņģa kontā bija 16 punkti un deviņas atlēkušās bumbas, bet iespaidīgus "triple-double" guva Luka Dončičs (31 punkts, 13 atlēkušās bumbas un 15 rezultatīvas piespēles), kā arī Lebrons Džeimss (39 punkti, 12 atlēkušās, 16 piespēles).