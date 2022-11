Porziņģis sakrāj 'double-double' un sekmē 'Wizards' uzvaru pagarinājumā

Latvijas basketbolists Kristaps Porziņģis piektdien Nacionālās basketbola asociācijas (NBA) mačā izcēlās ar 20 punktiem un 17 atlēkušajām bumbām un palīdzēja Vašingtonas "Wizards" izcīnīt panākumu pagarinājumā.

"Wizards" savā laukumā ar rezultātu 107:106 (33:31, 24:38, 24:19, 23:16, 3:2) pārspēja Maiami "Heat".

Porziņģis laukumā pavadītajās 39 minūtēs un 24 sekundēs realizēja sešus no 14 divu punktu metieniem, vienu no sešiem tālmetieniem un piecus no septiņiem soda metieniem, kā arī izcīnīja 17 atlēkušās bumbas, kas ir viņa labākais sniegums šosezon cīņā zem groziem. Vēl Latvijas basketbolists tika pie piecām rezultatīvām piespēlēm, vienas pārtvertas piespēles, diviem bloķētiem metieniem, vienas kļūdas, piecām piezīmēm un +/- rādītāja -2.

Pagarinājumu izrāva Kails Kuzma, kurš 15,3 sekundes līdz pamatlaika beigām realizēja tālmetienu, izlīdzinot rezultātu 104:104.

Tikmēr pagarinājumā ar bumbas triecienu no augšas izcēlās Porziņģis, bet pēc tam pretinieku rindās Kails Lourijs realizēja divus soda metienus un panāca neizšķirtu. Mazāk nekā pusminūti pēc tam uz soda metienu līnijas stājās Kuzma un guva vienu no diviem soda metieniem, ar ko bija pietiekoši, lai Vašingtonas basketbolisti svinētu panākumu.

Rezultatīvākais uzvarētāju rindās bija Bredlijs Bīls, kurš guva 27 punktus un tika pie astoņām rezultatīvām piespēlēm, bet vēl 21 punktu, astoņās atlēkušās bumbas un piecas rezultatīvas piespēles pievienoja Kuzma.

Maiami vienībā Lourijs, gūstot 24 punktus, izcīnot desmit atlēkušās bumbas un sakrājot 15 rezultatīvas piespēles, tika pie "triple-double".

"Wizards" ar izcīnītām deviņām uzvarām un septiņiem zaudējumiem Austrumu konferencē ieņem septīto vietu, kamēr "Heat" ar septiņiem panākumiem tikpat mačos ierindojas 11.pozīcijā.

Nākamo maču Vašingtonas komanda aizvadīs svētdien, savā laukumā uzņemot Šarlotas "Hornets".