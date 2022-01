'Pullman Riga Old Town' kļūst par Sieviešu basketbola līgas atbalstītāju

Latvijas Basketbola savienība un viesnīca "Pullman Riga Old Town" noslēgusi sadarbības līgumu par atbalstu sieviešu basketbolam. Turpmāk Baltijas Sieviešu basketbola līgas elites grupas turnīrs notiks sadarbībā ar "Pullman Riga Old Town", bet LSBL turnīra oficiālais nosaukums būs "Pullman" Sieviešu Basketbola līga, ziņots LBS mājaslapā.

Līgums paredz sadarbību līdz 2023. gada sezonas beigām.

"Sarežģītajā laikā svarīgi nodrošināt procesu nepārtrauktību – turpināt trenēties un spēlēt," atzīst Latvijas Basketbola savienības prezidents Raimonds Vējonis. "Sieviešu basketbolā pēdējās divās sezonās Latvijas komandu skaits palielinājies no desmit līdz 16 komandām. Pārstāvētas astoņas pilsētas un četras augstskolas, profesionāles un amatieres. Arī daudzas jaunatnes izlašu kandidātes, un LSBL spēlējošā U16 izlase tikko pārliecinoši uzvarēja Baltijas jūras kausa izcīņā."

"Prieks, ka meiteņu meistarība, sociālās aktivitātes un personību pievilcība tiek novērtētas un varu paziņot, ka sākam sadarbību ar viesnīcu "Pullman Riga Old Town", kuras atbalsts sekmēs mūsu spēlētāju, komandu un visas līgas popularitāti," saka Vējonis.

""Pullman" viesnīcu ķēde visā pasaulē ir ļoti orientēta uz viesu iespējām uzturēt sportisko formu, tāpēc likumsakarīgs ir mūsu atbalsts sporta un basketbola attīstības sekmēšanai," teica viesnīcas "Pullman Riga Old Town" vadītājs Valdis Vanadziņš.

"Es neticu nejaušībām dzīvē, tāpēc iespēja sponsorēt tieši sieviešu basketbola līgu ir liels gandarījums turpināt mana vectēva, ilggadēja sieviešu komandu trenera Igora Vanadziņa aizsākto, palīdzot šim sporta veidam attīstīties. Mūs priecēs katrs turpmākais sasniegums, jo būsim devuši savu ieguldījumu sportistu sagatavošanā," turpināja Vanadziņš.

"Milzīgs paldies viesnīcai "Pullman Riga Old Town", jo īpaši Valdim Vanadziņam, par personīgi izrādītu interesi atbalstīt Latvijas basketbolu," atzina Latvijas basketbola līgu direktors Kristaps Janičenoks. "Šobrīd visā pasaulē ir sarežģīti apstākļi, tāpēc esmu īpaši gandarīts, ka mums ir parādījusies iespēja atrast vēl vienu atbalstītāju Latvijas basketbolam."

2022. gada sezonā Baltijas Sieviešu basketbola līgas elites grupā spēlē 12 komandas – pa piecām no Latvijas un Lietuvas, kā arī divas no Igaunijas. Latvijas Sieviešu basketbola līgas (turpmāk – "Pullman" Sieviešu basketbola līgas) turnīrā piedalās 11 komandas no sešām Latvijas pilsētām.