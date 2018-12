Putniņa ar 12 punktiem palīdz 'Perfumerias Avenida' izcīnīt uzvaru Spānijas čempionāta mačā

Latvijas izlases basketboliste Aija Putniņa sestdien iemeta 12 punktus un palīdzēja viņas pārstāvētajai Salamankas "Perfumerias Avenida" komandai gūt uzvaru Spānijas čempionāta mačā.

"Perfumerias Avenida" izbraukumā ar 71:52 (16:23, 22:6, 24:13, 9:10) pārliecinoši uzvarēja Bembivres "Embutidos Pajariel".

Putniņa šajā mačā laukumā pavadīja 25 minūtes, kuru laikā grozā raidīja divus no četriem divpunktu metieniem, divus no pieciem trejačiem un divus no trim "sodiņiem". Tāpat latviete šajā mačā atzīmējās ar trim atlēkušajām bumbām, trim rezultatīvām piespēlēm, divām piezīmēm un diviem izprovocētiem noteikumu pārkāpumiem, kas ļāva iegūt 16 efektivitātes punktus.

Latvijas basketboliste dalīja komandas rezultatīvākās spēlētājas godu ar Ēriku Kristinu de Souzu Mačado.

Ar astoņām uzvarām tikpat spēlēs "Perfumerias Avenida" un "Gernika Bizkaia" atrodas Spānijas čempionāta kopvērtējuma līderpozīcijā. Nākamajā mačā abas komandas tiksies tieši savā starpā.

Putniņas pārstāvētais klubs iepriekšējās trīs sezonas ir kļuvis par Spānijas čempionu, bet kopumā par labāko valstī tas kļuvis sešas reizes.

Aizvadītās sezonas pirmajā pusē Putniņa pārstāvēja Turcijas komandu Samsunas "Canik", bet janvāra vidū pievienojās "Mersin BB" vienībai.