Šmits produktīvākais 'Barcelona" zaudējumā Eirolīgas regulārā čempionāta izskaņā

Latvijas basketbolists Rolands Šmits piektdien ULEB Eirolīgas 33.kārtas mačā guva sešus punktus un sasniedza labāko produktivitāti "Barcelona" komandā.

"Barcelona" viesos ar rezultātu 66:73 (19:13, 21:20, 8:18, 18:22) atzina Pirejas "Olympiakos" pārākumu.

Šmits spēlēja 19 minūtes un 28 sekundes, realizējot trīs no pieciem divpunktu metieniem un netrāpot abus tālmetienus. Valmierietis arī izcīnīja sešas atlēkušās bumbas, atdeva divas rezultatīvas piespēles, pārtvēra vienu bumbu, vienreiz pārkāpa noteikumus, izprovocēja vienu piezīmi un tika pie 11 efektivitātes koeficienta punktiem, kas bija labākais rādītājs komandā.

Caicedo and @Rolands_Smits are dangerous in transition 👀#7DAYSMagicMoment pic.twitter.com/1Esg13eKSe