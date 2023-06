Šmitu pirms jauna līguma noslēgšanas ar 'Žalgiris' vēlējušās iegūt 'Maccabi' un 'Partizan'

Pirms jauna līguma noslēgšanas ar Lietuvas basketbola superklubu Kauņas "Žalgiris" par latviešu uzbrucēju Rolandu Šmitu interesējušās ULEB Eirolīgas komandas Telavivas "Maccabi" un Belgradas "Partizan", vēsta "BasketNews" portāls.

Šmits maija izskaņā noslēdza jaunu līgumu ar "Žalgiris" - abas puses vienojās par sadarbības turpināšanu līdz 2026. gadam. Portāls "BasketNews" vēstī, ka latvietis kļuvis par vienu no pēdējo gadu apmaksātākajiem Kauņas kluba basketbolistiem.

Tomēr pirms jaunas vienošanās noslēgšanas par Šmitu interesi izrādījusi "Partizan", kas Eirolīgā ceturtdaļfinālā spraigā cīņā zaudēja nākamajai čempionei Madrides "Real" un kas var lepoties ar varenu fanu bāzi. Tāpat latvieti vēlējusies "Maccabi", kas varējusi piedāvāt trīs gadu līgumu ar gana solīdu komandas kodolu.

Tiesa, Šmits esot bijis diezgan pārliecināts par palikšanu Kauņā. "Viņam ir līdera loma Eirolīgas "play-off" komandā, viņam uzticas komandas biedri, treneri un visa organizācija," raksta "BasketNews" žurnālists un lietuviešu basketbola apskatnieks Donāts Urbons. Arī latvieša ģimene iedzīvojusies Kauņā, turklāt netālu ir radinieki Latvijā.

"Šeit jūtos ļoti labi un svarīgs," teica Šmits. "Neviens nezina, kā klātos citur, bet man patīk, kā strādā "Žalgiris" klubs. Neesmu tālu no mājām, tā kā šeit var atbraukt gan radinieki, gan draugi. Pirms uz šejieni pārcēlos, daudzi citi basketbolisti, kuri spēlējuši Kauņā, teica, ka to nenožēlošu. Tā tiešām bijusi laba izvēle."

Ņemot vērā Šmita līguma apmērus, kas ir viens no iespaidīgākajiem Kauņā, līdzi nāk arī atbildība par savu un komandas sniegumu.

"Mēs saprotam, kāds cilvēks ir mūsu komandā, kādā līmenī viņš ir kā basketbolists un kādu pienesumu var mums dot. Ne tikai punktu izteiksmē, bet arī bīstamām darbībām laukumā," par Šmitu sacīja "Žalgiris" ģenerālmenedžera asistents Pauļus Jankūns. "Šmits mums nosedz divas pozīcijas (spēka uzbrucēja un centra - aut.). Rolands piesaista pretinieku aizsardzības uzmanību, turklāt viņš ir ārkārtīgi daudzpusīgs spēlē zem groza un metienos. Šmits ir moderns garā gala spēlētājs. Tādi spēlētāji ir retums. Pēc Barselonas atstāšanas viņš vēlējās aizvadīt labu sezonu. Pie tādas Šmits tika un attaisnoja mūsu uzticību."

Another look at 𝗧𝗛𝗔𝗧 @Rolands_Smits dunk 🤯#EveryGameMatters pic.twitter.com/FBPQHLmhRf