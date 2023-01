Šteinberga un Laksa rezultatīvas FIBA Eirolīgas mačos

Latvijas basketbolistes Anete Šteinberga (attēlā) un Kitija Laksa trešdien guva pa 14 punktiem Starptautiskās Basketbola federācijas (FIBA) Eirolīgas mačos.

Šteinbergas pārstāvētā Buržas "Tango" A apakšgrupas mačā izbraukumā ar rezultātu ar rezultātu 81:66 (27:18, 22:11, 19:31, 13:6) pārspēja Pirejas "Olympiakos" vienību, ar kuru trešdien kopā nebija galvenais treneris Mārtiņš Zībarts, viņa pienākumus pildot asistentam.

Šteinberga trešdien spēlēja 24 minūtes un 23 sekundes, grozā raidot septiņus no 11 divpunktu metieniem. Latvietes rēķinā bija arī divas atlēkušās bumbas, divas rezultatīvas piespēles, viena piezīme, divi bloķēti metieni, pozitīvs +/- rādītājs (+4) un 15 efektivitātes koeficienta punkti.

Pirejas komandu pārstāv Digna Strautmane, taču traumas dēļ viņa šosezon vairs nespēlēs.

Stambulas vienībā ar 16 punktiem rezultatīvākā bija Endene Mijema, bet mājiniecēm ar 21 punktu un desmit atlēkušajām bumbām atzīmējās Megana Gustafsone.

Tikmēr Laksa ar Boloņas "Virtus Segafredo" komandu mājās ar rezultātu 73:75 (24:17, 19:16, 18:18, 12:24) zaudēja "Valencia" vienībai.

Uzvaru viešņām nodrošināja Marija Giliha, kura nepilnas divas sekundes pirms finālsvilpes realizēja pustālo metienu.

Laksa, spēlējot 33 minūtes un 13 sekundes, realizēja vienu no četriem divpunktu metieniem, divus no pieciem tālmetieniem un sešus no septiņiem "sodiņiem". Vēl viņa izcīnīja četras atlēkušās bumbas, atdeva vienu rezultatīvu piespēli, trīsreiz pārkāpa noteikumus, iekrāja otru labāko +/- rādītāju komandā (+5) un tika pie 12 efektivitātes koeficienta punktiem.

Boloņas vienībā 24 punktus guva Šejenne Pārkere, bet pretiniecēm rezultatīvākā ar 19 punktiem bija Rakele Karrera.

"Tango" ar četrām uzvarām astoņās spēlēs ir piektā A apakšgrupā, kamēr "Virtus Segafredo" ar divām uzvarām ir septītā, apsteidzot vien astoņus zaudējumu piedzīvojušo "Olympiakos".

Savukārt Aleksa Gulbe guva divus punktus, kamēr viņas pārstāvētā Salamankas "Perfumerias Avenida" B apakšgrupas spēlē viesos ar rezultātu 80:85 (12:20, 29:25, 21:19, 18:21) zaudēja Turcijas klubam "Mersin".

Gulbe deviņu minūšu un piecu sekunžu laikā realizēja vienu no diviem divpunktu metieniem, izcīnīja trīs atlēkušās bumbas, divreiz pārkāpa noteikumus, iekrāja negatīvu +/- rādītāju (-6) un tika pie četriem efektivitātes koeficienta punktiem.

Viešņām ar 22 punktiem un astoņām atlēkušajām bumbām atzīmējās Marjella Fasula, bet uzvarētājām 21 punktu guva Devanna Bonnere, kurai ar 19 punktiem un deviņām rezultatīvām piespēlēm piebalsoja Čelsija Greja.

Salamankas komanda ar piecām uzvarām astoņos mačos ieņem otro vietu B apakšgrupā.

Katras grupas četras labākās komandas kvalificēsies izslēgšanas spēlēm, bet piekto un sesto vietu īpašnieces sezonu turpinās Eiropas kausā.

Šosezon FIBA Eirolīgā nestartē Latvijas čempionvienība "TTT Rīga", kas pagājušajā sezonā iekļuva izslēgšanas spēlēs, kur ceturtdaļfināla sērijā piekāpās Stambulas "Fenerbahce".

Pērn par čempionēm kļuva Ungārijas vienība "Sopron", kas finālā pārspēja "Fenerbahce".