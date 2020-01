Šteinbergai 18 punkti un uzvara FIBA Eirolīgas spēlē

Latvijas basketboliste Anete Šteinberga trešdien Starptautiskās Basketbola federācijas (FIBA) Eirolīgas otrās kārtas otrajā spēlē guva 18 punktus, palīdzot savai komandai Venēcijas "Umana Reyer" izcīnīt uzvaru.

Venēcijas komanda A apakšgrupas spēlē savā laukumā ar 70:61 (21:10, 16:14, 16:20, 17:17) uzvarēja Mersinas "Gelecek Koleji Čukurova" no Turcijas.

Šteinberga laukumā pavadīja 24 minūtes un 50 sekundes, kuru laikā iemeta 18 punktus, kas bija labākais sniegums Itālijas klubā. Basketboliste grozā raidīja trīs no septiņiem divpunktu un divus no četriem trīspunktu metieniem, vēl sešus punktus gūstot no soda līnijas.

Latvijas basketboliste arī izcīnīja septiņas atlēkušās bumbas, atdeva četras rezultatīvas piespēles, nopelnīja četras piezīmes, pa reizei pārtvēra bumbu un bloķēja metienu, maču noslēdzot 23 efektivitātes koeficienta punktiem, kas bija labākais sniegums Venēcijas komandā.

Uzvarētāju rindās laukumā nedevās Laura Meldere, savukārt Turcijas komandā 19 punktus iemeta Leonora Rodrigesa.

Citā spēlē Gundara Vētras vadībā Gdiņas "Arka" no Polijas B apakšgrupas spēlē ar 79:85 (19:17, 18:25, 18:20, 24:23) zaudēja Monpeljē "Basket Lattes" (BLMA) no Francijas.

Vētras komandā 23 punktus un astoņas bumbas zem groziem iekrāja Beka Alena, bet par diviem mazāk Barborai Balintovai. Francijas klubā rezultatīvākā ar 30 punktiem bija Stefānija Mavunga.

Venēcijas komanda ar diviem panākumiem astoņos mačos ieņem pēdējo astoto vietu A apakšgrupā, bet "Arka" ar trim uzvarām deviņos dueļos ir piektā B grupā.

Jau ziņots, ka Latvijas sieviešu basketbola flagmanis "TTT Rīga" trešdien FIBA) Eirolīgas otrā apļa otrajā spēlē mājās pārliecinoši pieveica Beļģijas klubu.

"TTT Rīga" mājās ar 81:62 (22:12, 20:20, 15:14, 24:16) pārspēja "Etixx Mithra Castors", svinot otro panākumu turnīrā.

Pamatturnīrā komandas aizvadīs divu apļu turnīru, pēc kura katras grupas četras labākās komandas iekļūs ceturtdaļfinālā, noskaidrojot četras finālčetrinieka turnīra dalībnieces.