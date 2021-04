Šteinbergas 'double-double' ļauj 'Galatasaray' izraut neizšķirtu Turcijas čempionāta pusfinālā

Latvijas basketboliste Anete Šteinberga svētdien Turcijas čempionāta pusfināla otrajā spēlē guva 14 punktus un izcīnīja 12 bumbas zem groziem, palīdzot savai komandai Stambulas "Galatasaray" panākt neizšķirtu sērijā.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

"Galatasaray" mājās ar 70:68 (9:26, 25:4, 15:21, 21:17) uzvarēja Ankaras "Nesibe Aydin" un sērijā līdz trim uzvarām panāca neizšķirtu 1-1.

Šteinberga nospēlēja 32 minūtes un trīs sekundes, kuru laikā guva 14 punktus, izcīnīja 12 atlēkušās bumbas un piecreiz rezultatīvi piespēlēja, nopelnot "double-double". Basketboliste grozā raidīja piecus no 12 divpunktu un vienu no četriem trīspunktu metieniem, kā arī realizēja vienu no diviem "sodiņiem".

Viņa arī divreiz pārtvēra bumbu, vienreiz bloķēja metienu, pieļāva četras kļūdas, nopelnīja trīs personīgās piezīmes, pretinieces izprovocēja uz diviem pārkāpumiem un spēli noslēdza ar 19 efektivitātes koeficienta punktiem, kas bija otrs labākais rādītājs Stambulas klubā.

Rezultatīvākā "Galatasaray" komandā ar 17 punktiem bija Kuanitra Halingsvorta, bet vēl 16 punkti, piecas bumbas zem groziem un sešas rezultatīvas piespēles Epifānijai Printai. Ankaras kluba rindās Katarīna Sņicina guva 25 punktus un piecreiz rezultatīvi piespēlēja, kamēr 13 punkti un sešas piespēles bijušajai "TTT Rīga" spēlētājai Šejai Pedijai.

Nepilnas četras minūtes līdz spēles beigām Šteinberga ar precīzu tālmetienu panāca 58:61, bet jau aptuveni minūti vēlāk viņa rezultatīvi piespēlēja Kuanitrai Halingsvortai, kuras divpunktu metiens Stambulas klubam ieguva jau trīs punktu pārsvaru (64:61).

43 sekundes līdz pamatlaika beigām Šteinberga pārtvēra bumbu, taču pēc 22 sekundēm izpildītais tālmetiens nebija precīzs. Šteinbergai atlikušajā laikā vēl izdevās gūt punktu no soda metienu līnijas, jo pret viņu astoņas sekundes pirms spēles beigām tika pārkāpti noteikumi. Bijusī "TTT Rīga" spēlētāja Pedeja pēdējās sekundēs nerealizēja tālmetienu, "Galatasaray" spējot panākt neizšķirtu sērijā.

Trešdien abas komandas aizvadīs pusfināla sērijas trešo spēli.

Ceturtdaļfinālā Stambulas klubs ar 2-0 uzvarēja Adanas "Botas".

Stambulas komanda regulārajā čempionātā 26 spēlēs piedzīvoja vien trīs neveiksmes un ieņēma otro vietu. Bez zaudējumiem regulāro čempionātu noslēdza Stambulas "Fenerbahce".