Štelmahers par basketbola izlases spēli pret Grieķiju: gribam spēlēt ātri

Latvijas vīriešu basketbola izlases treneru korpuss 2022. gada Eiropas čempionāta atlases spēlē pret Grieķijas valstsvienību gatavojas piekopt ātru spēli, Latvijas Basketbola savienības (LBS) raidījumā "Basketstudija 2+1" atklāja valstsvienības galvenais treneris Roberts Štelmahers.

Latvijas valstsvienība Sarajevas "burbulī" jau ieradās pirmdien, bet piektdien to gaida spēle pret apakšgrupas līderi Grieķijas valstsvienību. Tās sastāvu veido 14 vietējā čempionāta pārstāvji. Lai gan izteiktas zvaigznes komandas pieteikumā neatrast, to pārstāvēs vairāki pieredzes bagāti basketbolisti.

"Gribam spēlēt ātri," atzīst Štelmahers. "Galvenokārt gribam panākt, lai spēlētāji spēlētu savu spēli, lai viņus neierobežotu sadarbības, bet paši mēģina lemt uz laukuma. Reaģēt uz to, ko piedāvā pretinieks. Spēlēt brīvi, bet atbildīgi."

"Vēlamies izmantot to, ka viņi neatgriežas tik ātri atpakaļ aizsardzībā. Viņi grib spēlēt lēnu basketbolu. Domāju, ka mūsu priekšrocības ir tieši ātra spēle. Ja nesanāks, tad nomierināmies un organizējam uzbrukumu," klāsta treneris.

Pēc pirmajām divām kvalifikācijas turnīra spēlēm centra pozīcijas spēlētājs Mārtiņš Meiers ar vidēji spēlē sakrātiem 20 punktiem ir sestais rezultatīvākais basketbolists sacensībās. Meiers apzinās, ka viņam jābūt gatavam epizodēm, kurās grieķi varētu censties viņu izprovocēt uz piezīmēm.

"Man nav īsti pieredzes spēlēt ar grieķiem. Kā jau mēs video treniņā redzējām, tur ir diezgan daudz tādu basketbolistu, kuri, metot pa grozu, cenšas parādīt, ka pret viņiem ir sods. Pāris reizes pasmējāmies. Tā viņi dara, un mums par to jāpiedomā. Ja mēs to nedarīsim, viņi diezgan daudz to izmantos," skaidro Meiers.

Basketbolists uzskata, ka Latvijas izlases "garajam galam" jāizmanto savi plusi pret saviem pretspēlētājiem: "Viņu centri ir diezgan smagnēji, cenšas vairāk spēlēt uz groza apakšu. Redzēju apmēram tur arī savu spēles stilu. Manuprāt, ka mēs esam daudz ātrāki nekā viņu garie. Tas mums būs jāizmanto."

"Basketstudija 2+1" raidījumu ar Štelmaheru, Meieru un LBS Vīriešu izlašu koordinatoru Emīlu Tomu var klausīties šeit.

Atlases turnīra H apakšgrupas vadībā ar divām uzvarām divās spēlēs atrodas Grieķijas izlase. Vienu panākumu divos mačus guvušas Bulgārijas un Bosnijas un Hercegovinas izlases, bet bez uzvarām palikusi Latvijas valstsvienība. Pamatturnīram kvalificēsies trīs labākās vienības.

Svētdien valstsvienība laukumā tiksies ar mājiniekiem Bosnijas un Hercegovinas basketbolistiem.

Latvijas basketbola izlases sastāvs spēlēm Sarajevā:

Artūrs Ausējs, Māris Gulbis (abi - "Ventspils"), Jānis Bērziņš, Rolands Freimanis (abi - Zelonas Guras "Stelmet Enea", Polija), Mareks Mejeris (Permas "Parma", Krievija), Kaspars Bērziņš ("Ogre"), Artis Ate, Kristers Zoriks, Aigars Šķēle, Mārcis Vītols, (visi -"VEF Rīga"), Klāvs Čavars (Minskas "Cmoki", Baltkrievija), Rihards Lomažs (Vilērbānas ASVEL, Francija), Mārtiņš Laksa (Ļubļinas "Start", Polija), Mārtiņš Meiers ("Astana", Kazahstāna), Ingus Jakovičs (Varēzes "Obenjobmetis", Itālija).