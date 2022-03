Strautiņam 'double-double' zaudētā FIBA Eiropas kausa pusfināla spēlē

Latvijas basketbolists Artūrs Strautiņš trešdien Starptautiskās Basketbola federācijas (FIBA) Eiropas kausa pusfināla spēlē guva 17 punktus un izcīnīja 13 atlēkušās bumbas, taču tas neglāba Redžo Emīlijas "UnaHotels" vienību no zaudējuma.

Itālijas komanda viesu lomā ar rezultātu 72:74 (17:18, 24:30, 15:16, 16:10) piekāpās Orhūsas "Bakken Bears".

Strautiņš laukumā bija 29 minūtes un 43 sekundes, kuru laikā guva 17 punktus, realizējot divus no četriem divu punktu metieniem, trīs no astoņiem tālmetieniem un četru no pieciem soda metieniem. Viņš arī izcīnīja 13 atlēkušās bumbas, vienu reizi rezultatīvi piespēlēja, pārtvēra vienu pretinieku piespēli, vienu reizi pazaudēja bumbu, sakrāja četras personīgās piezīmes, noslēdzot spēli ar +/- rādītāju +9 un efektivitātes koeficientu 23.

Redžo Emīlijas vienībā rezultatīvākais ar 19 gūtajiem punktiem bija Džastins Džonsons, bet Andrea Činčarini, kurš laukumā bija visas 40 minūtes, sakrāja desmit punktus un 16 rezultatīvas piespēles.

Uzvarētāju rindās Maikls Diufs izcēlās ar 19 punktiem.

Otra pusfināla spēle paredzēta pēc nedēļas.

Kaspars Bērziņš trešdien guva divus punktus ULEB Eirokausa spēlē un kopā ar Panevēžas "Lietkabelis" komandu piedzīvoja zaudējumu.

Lietuvas klubs savā laukumā ar 75:77 (19:24, 18:16, 18:20, 20:17) piekāpās Ankaras "Turk Telekom".

Latvijas basketbolists laukumā bija 13 minūtes un 26 sekundes, kuru laikā guva divus punktus, realizējot divus soda metienus. Viņš arī trīs reizes bija neprecīzs no tālmetiena līnijas, izcīnīja trīs atlēkušās bumbas, vienu reizi rezultatīvi piespēlēja, vienu reizi pārkāpa noteikumus, izprovocēja vienu pretinieku sodu, noslēdzot spēli ar efektivitātes koeficientu trīs.

Mājinieku komandā Panajotis Kalaidzakis bija rezultatīvākais ar 17 gūtajiem punktiem un sešām rezultatīvām piespēlēm.

Ankaras vienībā 32 punktus guva Samets Gejiks.

A grupas galvgalī ar 12 uzvarām 16 spēlēs ir Kriša Helmaņa Badalonas "Joventut", bet Rodiona Kuruca "Partizan" ar 11 uzvarām 15 spēlēs ir otrā. Kaspara Bērziņa pārstāvētais Panevēžas "Lietkabelis" ar astoņām uzvarām 14 mačos ir piektais, bet Mārtiņa Meiera Vroclavas "Šlask" ar bilanci 3-12 - astotais deviņu komandu konkurencē. Visas četras latviešu pārstāvētās komandas ir kvalificējušās izslēgšanas turnīram.