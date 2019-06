Strēlnieka pārstāvētā ‘Olympiacos’ joprojām neziņā – Adrijas līga klubu neuzņems

Latvijas izlases basketbolista Jāņa Strēlnieka, kā arī nu jau uz Maskavas apgabala “Himki” izīrētā uzbrucēja Jāņa Timmas pārstāvētā Pirejas “Olympiacos” vienība vērsusies pie Adrijas līgas vadības par dalību šajā čempionātā, taču spēļu kalendāra sarežģījumu dēļ netikšot uzņemta, vēsta portāls “eurohoops.net”.

Jau ziņots, ka “Olympiacos” vienība boikotēja Grieķijas čempionāta izslēgšanas turnīra ceturtdaļfināla pirmo spēli pret konkurentiem Atēnas “Panathainaikos”, lai protestētu pret vietējo tiesnešu darbību. Klubs tādējādi tika izslēgts no valsts augstākās divīzijas, bet interesi par dalību Grieķijas otrajā līgā nav izrādījis.

Pirejas klubs šī iemesla dēļ vērsās pie Adrijas līgas vadības, izrādot vēlmi pieteikties 2019./2020. gada sezonai. Adrijas līgas pirmajā divīzijā 2018./2019. gada sezonā sacentās 12 klubi no Serbijas, Melnkalnes, Horvātijas, Bosnijas un Hercegovinas, kā arī Slovēnijas. Tomēr tās vadība savā kopsapulcē lēma pret līgas paplašināšanu, kas Adrijas līgā vietu rastu arī "Olympiacos" vienībai.

Taču “eurohoops.net” vēsta, ka tas jebkurā gadījumā nebūtu izdarāms 2020. gada olimpisko spēļu dēļ. Līgai tiekot paplašinātai līdz 14 komandām, visām pārējām čempionāta pārstāvēm nāktos pielāgot arī savas attiecīgās valsts basketbola līgas kalendāru. Starptautiskā basketbola federācija (FIBA) jau laikus lūgusi visām līgām sezonu noslēgt līdz 12. jūnijam, lai varētu tikt aizvadīts gan olimpisko spēļu basketbola turnīrs, gan visi pirms tam notiekošie valstu turnīri.

Serbijas basketbola līgas (KLS) vadība jau informējusi Adrijas līgas pārstāvjus, ka čempionātam nav pietiekami daudz papildu brīvu datumu, kuros varētu aizvadīt attiecīgās spēles.

Pirejas “Olympiacos” vienība ir viena no 11 vienībām, kas ULEB Eirolīgā startē, pateicoties ilgtermiņa licencei. Tādējādi kluba vadība var būt droša, ka tai nākamsezon būs vismaz 34 regulārā turnīra spēles Eirolīgā.

Eirolīga ieplānojusi pirms 2019./2020. gada sezonas paplašināties no 16 līdz 18 komandām, vienu no diviem “wild card” piešķirot Francijas vienībai Vilērbānas ASVEL. Jau vēstīts, ka tieši ASVEL ir viena no komandām, kas izrāda interesi par Latvijas izlases basketbolistu Rihardu Lomažu.