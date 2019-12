Strēlniekam 18 punkti pagarinājumā izcīnītā uzvarā pret 'Žalgiri'

Latvijas izlases basketbolists Jānis Strēlnieks ceturtdien ar 18 punktiem ULEB Eirolīgas 12. kārtas spēlē palīdzēja Maskavas CSKA komandai izcīnīt uzvaru savā laukumā principiālā cīņā pret Kauņas "Žalgiris" vienību.

Maskavieši mājās ar rezultātu 85:82 (9:17, 23:14, 19:19, 18:19, 16:13) pārspēja Kauņas "Žalgiris" komandu.

Strēlnieks divu bijušo PSRS 80. gadu lielklubu duelī laukumā pavadīja laukumā pavadīja 30 minūtes un 48 sekundes, kuru laikā realizēja septiņus no deviņiem divpunktu metieniem, vienu no četriem tālmetieniem un vienīgo soda metienu.

Talsenieks arīdzan izcīnīja vienu atlēkušo bumbu, četrreiz rezultatīvi piespēlēja, pieļāva vienu kļūdu, pa divām reizēm pārkāpa noteikumus un izprovocēja divas piezīmes pretiniekiem, kā arī tika pie komandā otrā lielākā efektivitātes koeficienta 17.



Pirmā puslaika lielāko daļu vadībā bija viesi, pēc Džoka Lendeila divpunktu metiena 14. minūtē panākot rezultātu 27:12 savā labā.

Savukārt otro puslaiku, atskaitot pašu tā sākumu, vadībā bija mājinieki. Tomēr ar Lekaviča diviem punktiem 45 sekundes pirms pamatlaika beigām rezultāts tika izlīdzināts – 69:69. Līdzīgā pagarinājumā uzvaru mājiniekiem ar pirmo precīzo trīspunktnieku no četriem atnesa Maiks Džeimss.

