Strēlniekam rezultatīvs sniegums FIBA Čempionu līgas mačā

Latvijas basketbolists Jānis Strēlnieks trešdien guva 17 punktus Starptautiskās Basketbola federācijas (FIBA) Čempionu līgas ceturtajā mačā, taču ar to nebija pietiekami, lai viņa pārstāvētā Atēnu AEK komanda svinētu uzvaru.

Grieķijas vienība viesos ar rezultātu 72:80 (17:19, 21:20, 12:24, 22:17) piekāpās Vācijas komandai Bonnas "Telekom".

Strēlnieks laukumā pavadīja 28 minūtes un 29 sekundes, kuru laikā grozā raidīja trīs no trim divpunktu metieniem, trīs no septiņiem tālmetieniem un divus no četriem soda metieniem. Latvieša rēķinā bija arī viena pārtverta bumba, divas personīgās piezīmes, piecas kļūdas, negatīvs +/- rādītājs (-1) un 12 efektivitātes koeficienta punkti.

Latvietis bija rezultatīvākais AEK rindās, bet pretiniekiem ar 26 punktiem atzīmējās Tīdžejs Šortss, kurš savu profesionālo karjeru Eiropā sāka "Ventspils" sastāvā.

B apakšgrupā pēc četrām spēlēm AEK ar vienu panākumu ieņem pēdējo ceturto vietu, kamēr Bonnas vienībai ir trīs uzvaras un pirmā pozīcija.

FIBA Čempionu līgā 32 komandas sacenšas astoņās grupās pa četrām vienībām. Grupu uzvarētājas uzreiz iekļūst astotdaļfinālā, bet otrās un trešās vietas ieguvējas 2023.gada janvārī cīnīsies "play-In" sērijā.

Ceturtdaļfinālā komandas aprīlī aizvadīs dueļus līdz divām uzvarām, bet sezona noslēgsies ar "Final Four" turnīru maijā.