Strēlnieks Eirolīgas sezonu sāk ar 21 punktu 'Žalgiris' zaudējumā Francijā

Jānis Strēlnieks piektdien guva 21 punktu Kauņas "Žalgiris" zaudējumā Lionā ULEB Eirolīgas spēlē, mačā Pirejā Artūrs Kurucs pie punktiem netika Vitorijas "TD Systems Baskonia" sakāvē, bet dienas pēdējā spēlē Rolands Šmits guva sešus punktus "Barcelona" panākumā.

Lionā zaudējumu piedzīvoja "Žalgiris", kuru ar 88:76 (19:16, 25:20, 19:19, 25:21) pieveica Vilērbānas ASVEL.

Strēlnieks laukumā pavadīja 24 minūtes un septiņas sekundes, kuru laikā viņš grozā divus no trim divpunktu un četrus no sešiem trīspunktu metieniem, kā arī piecus no sešiem soda metieniem. Viņa kontā arī trīs atlēkušās bumbas, pa vienai rezultatīvai piespēlei un pārķertai bumbai, trīs personiskās piezīmes, četri izprovocēti noteikumu pārkāpumi pretiniekiem un efektivitātes rādītājs 23.

Ar 21 punktu Strēlnieks bija rezultatīvākais Lietuvas kluba rindās, bet mājiniekiem 23 punktus sakrāja Elī Okobo.

Artūrs Kurucs palika bez punktiem Vitorijas "TD Systems Baskonia" zaudējumā viesos, uzvaru ar 75:50 (28:13, 19:9, 16:20, 12:8) svinot Pirejas "Olympiakos".

Kurucs laukumā bija 21 minūti un 31 sekundi, kuras laikā viņš garām grozam aizmeta divus divpunktu un vienu trīspunktu metienu. Viņam arī trīs atlēkušās bumbas, piecas rezultatīvas piespēles, bloķēts metiens, trīs kļūdas, divas personiskās piezīmes, viens izprovocēts noteikumu pārkāpums pretiniekam un efektivitātes rādītājs viens.

Rezultatīvākais viesiem ar 15 punktiem bija lietuvietis Roks Giedraitis, kura kontā arī sešas atlēkušās bumbas. Mājiniekiem par punktu vairāk sakrāja Saša Vezenkovs.

Rolanda Šmita pārstāvētā "Barcelona" Eirolīgas sezonu mājās uzsāka ar uzvaru, ar 96:64 (28:15, 22:14, 13:17, 33:18) sagraujot Berlīnes "Alba".

Šmits laukumā pavadīja 16 minūtes un 49 sekundes, kuru laikā viņš grozā raidīja visus trīs divpunktu metienus, bet trīs trīspunktu metieni lidoja grozam garām. Viņa kontā arī četras atlēkušās bumbas, pa vienai kļūdai un pārķertai bumbai, viena personiskā piezīme un efektivitātes rādītājs seši.

Rezultatīvākais mājinieku rindās ar 22 punktiem un piecām atlēkušajām bumbām bija Nikola Mirotičs, bet 12 punktus un sešas rezultatīvas piespēles sakrāja lietuvietis Roks Jokubaitis.

Viesiem "double-double" - 16 punkti un desmit atlēkušās bumbas -, kā arī četras rezultatīvas piespēles sakrāja Lūks Sikma, bet 12 punktus - Maodo Lo.

Pārējās piektdienas spēlēs Stambulas "Fenerbahce Beko" mājās pieveica Belgradas "Crvena zvezda mts" ar 61:57 (18:15, 10:11, 17:11, 16:20), bet Kazaņas "Unics" savā laukumā atzina Sanktpēterburgas "Zeņit" pārsvaru ar 69:70 (22:18, 11:15, 16:18, 20:19).

Stambulā mājinieku labā Pjērs Dizjans guva 13 punktus, bet viesiem rezultatīvākais ar 16 punktiem un sešām rezultatīvām piespēlēm bija Nikola Ivanovičs.

Kazaņā mājiniekiem 18 punktus guva Aizeja Kenens, bet uzvarētāju rindās ar tikpat punktiem atbildēja Koners Frenkemps, par punktu mazāk gūstot Bilijam Beironam.

Ceturtdien līgas pirmās kārtas spēlēs fiksēti šādi rezultāti: Madrides "Real" - Stambulas "Anadolu Efes" 82:69 (32:15, 18:20, 18:13, 14:21), Milānas "AX Armani Exchange Olimpia" - Maskavas CSKA 84:74 (21:29, 23:16, 18:14, 22:15), Telavivas "Maccabi Playtika" - Minhenes "Bayern" 69:68 (25:18, 15:14, 14:26, 15:10), "Monaco" - Atēnu "Panathinaikos Opap" 75:63 (22:15, 16:13, 18:16, 19:19).