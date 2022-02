Timma ar 13 punktiem debitē NBA G līgā

Latvijas basketbolists Jānis Timma otrdien Nacionālās basketbola asociācijas (NBA) G līgas debijas spēlē guva 13 punktus, taču viņa pārstāvētā Leiklendas "Magic" piedzīvoja zaudējumu.

Leiklendas vienība mājas spēlē ar rezultātu 104:118 (20:33, 24:32, 28:27, 32:26) piekāpās Detroitas "Motor City Cruise".

Timma laukumā devās starta pieciniekā un 37 laukumā pavadītajās minūtēs guva 13 punktus, realizējot divus no trijiem divu punktu metieniem un trīs no 12 tālmetieniem. Viņš arī izcīnīja astoņas atlēkušās bumbas, divas reizes rezultatīvi piespēlēja, pārtvēra vienu pretinieku piespēli, pieļāva divas kļūdas, bloķēja divus pretinieku metienus, sakrāja trīs personīgās piezīmes un noslēdza spēli ar +/- rādītāju -6.

.@janistimma6IX making his mark with the deep 3!! pic.twitter.com/qzYVcpVzt4