TTT cīņai par gaidāmās Eirolīgas sezonas 'play-off' piesaista Kitiju Laksu

Latvijas sieviešu basketbola klubs "TTT Rīga" pirms 2019./2020. gada sezonas vienojies ar Latvijas izlases pārstāvi Kitiju Laksu, kura noslēgusi studentes basketbolistes karjeru, kā arī valstsvienības spēlētājām Paulu Strautmani un Zentu Meļņiku, piektdien atklāja kluba vadība pirmssezonas preses konferencē, kurā arīdzan tika prezentēts vienības jaunais logo un vizuālā identitāte.

Pagājušā sezona, visticamāk, saucama par veiksmīgāko "TTT Rīga" komandai kopš Latvijas neatkarības atgūšanas. Klubs pirmo reizi kopš 2011. gada atgriezās Starptautiskās basketbola federācijas (FIBA) Eirolīgas pamatturnīrā, tajā iekļūstot, pateicoties kvalifikācijas spēlēs gūtajam panākumam pret Anetes Šteinbergas pārstāvēto Venēcijas "Reyer".

Pērn sasniegtā ceturtdaļfināla kārta šosezon klubam ļāvusi startēt no Eirolīgas pamatturnīra. Tajā rīdzinieces ielozētas vienā grupā ar čempionēm Jekaterinburgas UGMK, kā arī iespējama tikšanās ar Šteinbergu un "Reyer" vienību, kurai gan jāpārvar kvalifikācijas turnīrs.

Šobrīd par komandas galveno papildinājumu uzskatāma Kitija Laksa, kura bija viena no Latvijas izlases līderēm 2018. gada Pasaules kausā. Pirms universitātes karjeras TTT jau spēlējusī basketboliste pēdējās četras sezonas pārstāvēja Dienvidfloridas Universitāti, 2017. gadā tiekot atzīta par mācību iestādes gada labāko sportisti.

Ceturtais gads Amerikas Nacionālās koledžu sporta asociācijā (NCAA) gan tika aprauts pēkšņi, Laksai trešajā sezonas spēlē, 2018. gada 16. novembrī, pārraujot ceļgala krusteniskās saites. Ārējās līnijas spēlētāja vidēji 88 NCAA spēļu laikā izcēlās ar 18 punktiem. Portālam "Delfi" zināms, ka klubs jau pagājušās sezonas laikā izrādīja vēlmi pirms gaidāmās sezonas vienoties ar Laksu.

"Liels prieks, ka mums izdevās vienoties ar Kitiju, kura izvēlējās mūs kā pirmo profesionālo klubu," stāstīja galvenais treneris Mārtiņš Zībarts. "Mums tas būs liels izaicinājums palīdzēt viņai atgriezties vislabākajā formā, lai viņa varētu sasniegt savas karjeras augstos mērķus. Komandas mērķi saglabāti iepriekšējie – katrā spēlē cīnīties par uzvaru. Vēlamies atkārtoti sasniegt Eirolīgas "play-off", bet kā minimums izvirzīts mērķis grupā ierindoties piektajā vai sestajā vietā, kas nodrošina vietu Eirokausā."

FIBA Eirokauss uzskatāms par otro spēcīgāko klubu turnīru Eiropā, kura ceturtdaļfināla kārtai pievienojas četras Eirolīgas komandas jeb abu grupu piektās un sestās vietas ieguvējas.

Savukārt par Laksas gatavību sezonai pilnīgas skaidrības šobrīd vēl nav. Basketboliste vasaru pavadīja Latvijā, strādājot ar izlases fiziskās sagatavotības treneri Ivaru Ikstenu, un uzsvēra, ka ceļgala rehabilitācija norit veiksmīgi, bet laukumā viņa atgriezīsies, kad to ļaus dakteri. Treneris Zībarts uzsvēra, ka basketboliste netiks steidzināta atsākt spēlēšanu.

"Domāšana par nākamo karjeras soli notika ļoti ilgi," par lēmumu pievienoties TTT klāstīja Laksa. "Process bija ilgs un smags, noteikti viens no smagākajiem lēmumiem dzīvē. Izvēlējos atgriezties mājās un spēlēt "TTT Rīga" komandā. Esmu gatava darbam. Visas iepriekšējās sezonas esmu sekojusi līdzi Eirolīgai. Zinu sacensību norisi un, ko sagaidīt no skatītājas viedokļa. Liels prieks ka beidzot pašai būs iespēja to pieredzēt."

Paula Strautmane arī atgriezusies Latvijā pēc četrām pavadītām sezonām Kvinipakas Universitātē. 22 gadus vecā basketboliste, kura 2019. gada Eiropas čempionātā vidēji spēlē guva 6,5 punktus, savas universitātes karjeras laikā caurmērā mačā izcēlās ar 9 punktiem.

Savukārt bijusī Itālijas spēcīgākas līgas komandas Sanmartīno "Fila" pārstāve Zenta Meļņika centīsies centra pozīcijā aizstāt Kristīni Vītolu, kura pirms gaidāmās sezonas no TTT pārcēlusies uz Salamankas "Avenida" vienību.

"Sarunas ar vairākām latviešu spēlētājām vēl ir procesā. Aija [Brumermane] paliks komandā, Kate [Krēsliņa] pagarināja līgumu. Būs trīs ārzemju spēlētājas – pirmais numurs, trešais numurs un ceturtais/piektais numurs," sastāva aprises atklāja Zībarts.

Portāls "Delfi" noskaidroja, ka trešā numura pozīcijā TTT cer piesaistīt Eiropas Savienības valsts izlases basketbolisti, kura savulaik spēlējusi Sieviešu nacionālajā basketbola asociācijā (WNBA). Taču pārējās divas pozīcijas aizpildīs amerikāņu spēlētājas.

Komandas ģenerālmenedžeris Egils Lūsis atklāja, ka budžets, kas pērn visai kluba sistēmai bija apmēram 600 tūkstošiem eiro, gaidāmajā sezonā būs nedaudz mazāks.

"Nepiedalīsimies Eiropas Sieviešu basketbola līgā (EWBL), kurā spēlējām pērn. Toreiz tā rīkojāmies, jo zinājām vien, ka spēlēsim Eirolīgas kvalifikācijā. Līdz ar to beigās sanāca spēlēt trīs frontēs. Ceļošana un savainojumi nogurdināja komandu. Šogad zinām, ka spēlēsim pamatturnīrā, bet Baltijas līga tad paliek kā sekundārs turnīrs. No spēlētāju atalgojuma viedokļa lielu izmaiņu gan nav," samazinājumu tēriņos skaidroja Lūsis.

Ģenerālmenedžeris gan uzsvēra, ka plānots saglabāt junioru un kadetu komandu, abām pērn rādot iepriecinošus rezultātus un sagatavojat basketbolistes vasarā notiekošajiem Eiropas jauniešu čempionātiem. Lūsis gan neslēpa, ka sporta industrijas finansēšanu mainījusi nodokļu reforma, kas uzņēmējus vairs tik ļoti nemudina ziedot.

"Šodien bija pirmā kluba valdes sēde ar jaunajiem tās locekļiem. Budžets par 100 procentiem vēl nav nodrošināts. Priekšā daudz darba. Pērn uzrādījām atzīstamus rezultātus gan sportiski, gan skatītāju piesaistē. Sasniedzām labāko apmeklējumu starp Rīgas basketbola komandām, bija lieliski televīzijas reitingi. Ceram, ka tas viss varētu pārvērsties redzamā finanšu ieguldījumā no sponsoriem. Darbs vēl notiek. Nekad neesam jūlijā jau apguvuši pilnu budžetu," klāstīja Lūsis.

Lūsim piebalsoja Rīgas domes priekšsēdētāja pienākumu izpildītājs Oļegs Burovs, kurš pauda pārliecību, ka nepieciešamā summa tiks atrasta, bet pie tā vēl jāstrādā.

Taujāti par garantētā Eirolīgas pamatturnīra vilinājumu sponsoriem, Lūsis un Zībarts norādīja, ka tas vairāk palīdzējis tieši sastāva komplektācijas ziņā. Treneris atklāja, ka tas ļoti iedvesmojis vienu no spēlētājam papildināt komandu.

"Katrai komandai pieejamas divas vietas ārpus Eiropas dzimušām spēlētājām. Tātad 32 vietas uz visu Eirolīgu. Basketbolistes gatavas samazināt savas algas prasības par 20 līdz 40 procentiem, lai pierādītu sevi Eiropas spēcīgākajā līgā, bet finansiālu ieguvumu gūtu vēlāk karjerā," iespējas vērtību atzīmēja ģenerālmenedžeris.

Sarunās ar potenciālajiem sponsoriem pozitīvu rezultātu šobrīd izcīnītā vieta turnīrā vēl nav radījusi.

"Konkrēti apliecināt to nevaru. Mēs esam aktīvās sarunās ar vairākiem uzņēmējiem, bet saņemtas arī negatīvas atbildes. Gribētu cerēt, ka kādam būtu jāatbild pozitīvi. Garantētās Eirolīgas spēles nozīmē rādītājus, kam būtu jābūt svarīgiem reklāmdevējiem. Tās ir regulāras televīzijas pārraides, kā arī ilgāka interese par komandu," minēja Lūsis.

Sadarbību ar pēdējo divu sezonu līderi Šeju Pediju klubs gan neturpinās. Tam patraucējis vasarā nepiepildītais Latvijas pilsonības iegūšanas process.

"Pašu lēmumu nevēlos komentēt. Taču bija ieplānota atkārtota sēde, uz kuru spēlētāja atlidoja no ASV, pametot savu WNBA komandu, lai klātienē piedalītos un parādītu savu pārliecību. Diemžēl, Pedijai pavadot nedēļu Rīgā, informāciju saņēmām tikai no medijiem. Lēmums tika veikts bez mūsu klātbūtnes. Process nebija caurskatāms," mieles tieši par lēmuma pieņemšanas procesu pauda Lūsis.

"Spēlētāja godīgi arī atzina, ka bija iespēja turpināt sadarbību. Taču, ņemot vērā, kā noritēja process, viņa, iespējams, pazaudēja ticību klubā, valstī vai varbūt ilgtermiņa stratēģijā. Tāpēc viņa izvēlējās spēlēt citur. Iepriekšējās divas sezonas viņai bija lieliskas, un viņai tika piedāvāts labāks līgums Turcijas komandā. Par to nevar pārmest. Prieks par kopā izcīnītājām uzvarām. Tagad laiks šo jautājumu atcelt un koncentrēties jauniem mērķiem," Šejas Pedijas tematu noslēdza ģenerālmenedžeris.

"TTT Rīga" klubs sezonu Eirolīgā sāks 16. oktobrī, "Elektrum" Olimpiskajā centrā uzņemot "USK Praha" vienību no Čehijas, kas 2015. gadā kļuva par Eirolīgas čempioni.