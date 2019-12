TTT jaunpienācēja Meibrija par seksismu: sociālajos tīklos man teica, lai atgriežos virtuvē

Latvijas basketbola komandas "TTT Rīga" jaunpienācēja Marina Meibrija labi iedzīvojusies Latvijā, kā arī intervijā kluba mājaslapai pastāstījusi vairāk par sevis veidotu sociālo kampaņu.

Saspēles vadītāja kluba rindās aizvadījusi trīs spēles, no kurām divas bijušas Starptautiskās basketbola federācijas (FIBA) Eirolīgā, bet viena vietējā "Douglas" Baltijas Basketbola līgā. Debijas mačā 23 gadus vecā amerikāniete ar 24 gūtiem punktiem kaldināja negaidītu TTT vienības uzvaru pret pasaules sieviešu basketbola grandu Jekaterinburgas UGMK.

"Šajā sporta veidā vienmēr pastāv iespēja uzvarēt arī tad, ja pretinieku komanda ir spēcīgāka," panākumu atminējās Meibrija. "Viss kas jāizdara, lai uzvarētu, ir jābūt labākām tikai vienā spēlē. Tā bija lieliska komandas uzvara. Atnācām un pārsteidzām, arī aizvadīju lielisku debijas spēli. Zināju, ka nebūšu vienīgā, kura velk komandu uz priekšu, ka tā būs komandas uzvara. Centos izdarīt un parādīt savu labāko sniegumu jau pirmajā spēlē. Visas pārējās meitenes arī labi spēlēja, varbūt devu viņām pārliecību."

Basketboliste šogad uzsāka savu profesionālo karjeru, 2019. gada Sieviešu Nacionālās basketbola asociācijas (WNBA) sezonā pārstāvot Losandželosas "Sparks" komandu. Debitante komandas rindās atzīmējās, vidēji spēlē gūstot 4,0 punktus.

"Tās ir divas dažāda stila spēles," spēlētāja salīdzināja WNBA un Eirolīgu. "Domāju, ka Eirolīgā ir vairāk fizisks basketbols. Grūti teikt, bet WNBA krietni atšķiras no Eiropas basketbola. Ir atšķirības spēlētājos, metienu izpildē, uzbrukumi tiek veidoti citādāk."

Savā pirmajā gadā WNBA basketboliste izpelnījās uzmanību, uz kādu no spēlēm ierodoties ar kreklu, uz kura bija rakstīts "Šī ir mana virtuve" ["This Is My Kitchen"]. Meibrija tādējādi nostājās pret stereotipiem par sievietēm sportā un guva atbalstu no vairākiem Nacionālās basketbola asociācijas (NBA) spēlētājiem, to skaitā no Dāvja Bertāna komandas biedra Bredlija Bīla.

"Tā ir sieviešu sporta kampaņa. Tā cenšas apgāzt stereotipus un viedokļus par sievietēm-sportistēm. Uzsāku šo kampaņu WNBA sezonas laikā šovasar, jo cilvēki sociālajos tīklos man teica, lai atgriežos virtuvē, ko es daru uz laukuma, ej gatavo ēst – visādus tipiskus, muļķīgus komentārus. Centos parādīt to, ka sievietes spēj nodarboties profesionāli ar sportu un pilnvērtīgi dzīvot," izteicās Meibrija.

Savukārt par jau trijām Latvijā pavadītajām nedēļām sportiste izteicās pozitīvi, lai gan pirms došanās no ASV daudz par valsti nav zinājusi.

"Nezināju daudz. Zināju to, ka tā atrodas Eiropā, tāpēc tagad katru dienu uzzinu daudz ko jaunu. Jāatzīst, ka Latvijā ir diezgan garšīgs ēdiens. Kartupeļi ir ļoti labi. Arī suši šeit ir garšīgs," stāstīja basketboliste.

Nākamo spēli "TTT Rīga" vienība aizvadīs trešdien, kad tā pulksten 19 mājās, "Elektrum" Olimpiskajā sporta centrā uzņems Venēcijas "Reyer" vienību, kuras rindas pārstāv Latvijas basketbolistes Anete Šteinberga un Laura Meldere.