'TTT Rīga' basketbolistēm graujoša uzvara FIBA Eirolīgas mačā

Latvijas čempionvienība sieviešu basketbolā "TTT Rīga" trešdien Starptautiskās Basketbola federācijas (FIBA) Eirolīgas pamatturnīra ceturtās kārtas mačā ar rezultātu 93:62 (30:25, 13:11, 30:11, 20:15) pārspēja Francijas komandu Šarlevilmezjēras "Flammes Carolo".

"TTT Rīga" komanda Eirolīgas četrās spēlēs svinējusi divas uzvaras.

Rīdziniecēm rezultatīvākā ar 23 punktiem un septiņām rezultatīvām piespēlēm bija Šeja Pedija, 17 punkti bija Ievai Pulverei, 14 punktus guva Kristīne Vītola, bet ar 12 punktiem atzīmējās Aivija Slotere. Vītolai šajā mačā septiņas atlēkušās bumbas, bet Slotere savāca deviņas bumbas zem groziem.

Pretiniecēm 16 punktus guva Ana Marija Filipa.

Laukuma saimnieces spēles ievadā ātri panāca 4:0, bet pretinieces līdz mača trešajai minūtei izlīdzināja rezultātu 6:6. Pirmās ceturtdaļas turpinājumā "TTT Rīga" iekrāja astoņu punktu pārsvaru (23:15), bet mača pirmo nogriezni noslēdza ar 30:25 savā labā.

Otrās ceturtdaļas sākumā pēc rīdzinieču astoņiem bezatbildes punktiem Latvijas komandas pārsvars pārsniedza desmit punktus, bet turpinājumā tika iekrāts 12 punktu handikaps (41:29). Uz to pretinieces atbildēja ar septiņu punkti izrāvienu, bet puslaika pārtraukumā komandas devās ar rezultātu 43:36 "TTT Rīga" labā.

Trešajā ceturksnī "TTT Rīga" dominēja laukumā un to noslēdza ar 26 punktu pārsvaru, bet ceturtajā ceturtdaļā mājinieču handikaps tuvojās 40 punktu atzīmei. Spēles beigās tika dota iespēja sevi pierādīt arī rezervistēm, "TTT Rīga" komandai svinot uzvaru ar 93:62.

Vēl šajā apakšgrupā Krievijas grands Kurskas "Dinamo" savā laukumā ar rezultātu 64:63 (23:18, 19:17, 18:14, 4:14) pārspēja Turcijas klubu Stambulas "Fenerbahce".

B apakšgrupā uzvaras visās četrās spēlēs izcīnījusi Kurskas "Dinamo", kamēr divas uzvaras trīs cīņās ir Aijas Putniņas pārstāvētajai Salamankas "Perfumerias Avenida", bet tālāk ar diviem panākumiem četros dueļos seko "TTT Rīga", "Flammes Carolo" un "Fenerbahce". Tikmēr viens panākums ir Ungārijas klubam Šopronas Uniqa", bet trīs zaudējumus cietusi Pirejas "Olympiakos" vienība no Grieķijas.

"TTT Rīga" Eirolīgas pirmajā mačā cienījami ar 69:70 piekāpās Krievijas grandam Kurskas "Dinamo", bet otrajā duelī negaidīti ar 77:74 pārspēja spēcīgo Turcijas klubu "Hatay". Savukārt trešās kārtas spēlē pirms trim nedēļām ar 56:68 piekāpās Aijas Putniņas pārstāvētajai Spānijas čempionei Salamankas "Perfumerias Avenida".

Savukārt "Flammes Carolo" basketbolistes trīs mačos guvušas divas uzvaras. Vispirms ar 80:74 tika pieveikta Šopronas "Uniqa" no Ungārijas, pēc tam ar 62:83 zaudēts Kurskas "Dinamo", bet trešajā kārtā ar 90:79 tika pieveikta "Hatay" vienība.

"Flammes Carolo" klubs dibināts 2002.gadā, un šo vienību jau 17.sezonu trenē Romualds Jerno. Šarlevilmezjēras komanda pirmsākumos spēlēja NF3 (tobrīd Francijas ceturtā līga), vēlāk NF2, bet 2010.gada sezonā sasniedza Francijas kausa pusfinālu, triumfēja NF1 un pārcēlās uz virslīgu.

Šis Francijas klubs iepriekšējās divās sezonās valsts augstākās līgas regulārajā čempionātā izcīnīja otro vietu, kamēr izslēgšanas turnīrā ikreiz apstājās pusfinālā.

Rīgas komandas pretinieču rindās ir arī Eiropas čempione un Pasaules kausa bronzas medaļas ieguvēja Keralta Kasass no Spānijas, kā arī šī gada Sieviešu Nacionālās basketbola asociācijas (WNBA) čempione Kalīna Moskīda-Lūisa.

Francijas čempionātā "Flammes Carolo" guvusi tikai divas uzvaras sešos mačos, kas tai liek atrasties kopvērtējuma devītajā vietā starp 12 vienībām.

Vēl šīs grupas ietvaros šodien Kurskas klubs uzņems "Fenerbahce" basketbolistes un Putniņas pārstāvētā "Perfumerias Avenida" savu skatītāju priekšā tiksies ar "Uniqa". Savukārt ceturtdien savstarpēju maču aizvadīs "Hatay" un "Olympiakos".

Latvijas komandas mērķis ir iekļūt labāko sešiniekā starp grupas astoņām komandām. Labākās četras vienības cīnīsies izslēgšanas sacensībās, kamēr piekto un sesto vietu ieguvējas sezonu turpinās FIBA Eurokausa ceturtdaļfinālā.

"TTT Rīga" oktobrī pēc astoņu gadu pārtraukuma atgriezās Eirolīgas pamatturnīrā, jo kvalifikācijā divu maču summā pārspēja Anetes Šteinbergas pārstāvēto Itālijas klubu Venēcijas "Umana Reyer".

Eirolīgas A grupā cīnās Jekaterinburgas UGMK, "Nadežda"/"Čukurova" (abas - Krievija), Prāgas ZVVZ USKA (Čehija), "Bourges Basket" (Francija), Brenas "Etixx Mithra Castors" (Beļģija), Skio "Familia" (Itālija), Polkovices CCC (Polija) un ESBVA (Francija).

"TTT Rīga" Eirolīgā iepriekšējo reizi spēlēja no 2007. līdz 2011.gadam. Nevienā no četrām sezonām Latvijas komandai neizdevās izkļūt no apakšgrupas.

"TTT Rīga" sastāvs 2018./2019.gada Eirokausu sezonai:

Dita Rozenberga, Ieva Kūlīte, Gunta Baško, Karlīne Pilābere, Šeja Pedija, Aija Brumermane, Ieva Pulvere, Aivija Slotere, Kristīne Vītola, Kate Krēsliņa, Baiba Eglīte.