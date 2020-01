'TTT Rīga' basketbolistes svin graujošu uzvaru Eirolīgā

Latvijas sieviešu basketbola flagmanis "TTT Rīga" trešdien Starptautiskās basketbola federācijas (FIBA) Eirolīgas otrā apļa ceturtajā spēlē mājās sagrāva Turcijas klubu Mersinas "Gelecek Koleji Čukurova", svinot trešo uzvaru šosezon šajās sacensībās.

"TTT Rīga" ar 83:51 (23:14, 19:18, 24:13, 17:6) pārspēja Turcijas klubu Mersinas "Gelecek Koleji Čukurova".

Marina Meibrija uzvarētāju labā guva 24 punktus, Kitija Laksa sakrāja 18, Kate Krēsliņa 15 un Binta Drameha septiņus punktus. Savukārt Paula Strautmane bez trim punktiem izcīnīja astoņas atlēkušās bumbas, bet Megana Hafa diviem punktiem pievienoja deviņas zem groziem izcīnītas bumbas.

Viešņām rezultatīvākā ar 14 punktiem bija Ilaida Gunere, desmit punkti un sešas rezultatīvas piespēles Aleksandrijai Bentlijai.

Mača sākumā pēc diviem Meibrijas tālmetieniem un Hafas un Meļņikas divpunktniekiem "TTT Rīga" izvirzījās vadībā ar 10:1. Viešņas pirmās ceturtdaļas vidū pietuvojās līdz divu punktu deficītam, otrās ceturtdaļas otrajā pusē panāca 28:32, taču vairāk panākt nespēja. Jau pēc trešās ceturtdaļas beigām ar diviem soda metieniem Krēsliņa pirmoreiz mačā panāca 20 punktu pārsvaru - 66:45, un jautājumi par uzvarētāju šajā spēlē vairs neradās.

36.minūtē ar precīzu tālmetienu 30 punktu starpību sasniedza Laksa - 77:47, un Eirolīgā varēja debitēt arī Anita Miķelsone, bet pēdējā mača minūtē debitēja arī Paula Mauriņa.

A apakšgrupā ar desmit uzvarām 11 spēlēs vadībā ir Jekaterinburgas UGMK, par uzvaru mazāk ir Prāgas ZVVZ USK. Pa sešiem panākumiem desmit mačos guvušas Buržas "Tango Basket" un Orenburgas "Nadežda" vienības. Pa trim uzvarām iekrājušas Brenas "Etixx Mithra Castors" un Venēcijas "Umana Reyer" komandas desmit spēlēs un "TTT Rīga" klubs 11 mačos, bet divi panākumi 11 cīņās ir Mersinas "Čukurova".

Pirmajā aplī rīdzinieces viesos papildlaikā zaudēja ar 55:60.

Iepriekšējā kārtā "TTT Rīga" ar 75:79 atzina Buržas "Tango Basket" pārākumu, bet Mersinas basketbolistes ar 50:109 kapitulēja Prāgas ZVVZ USK komandai.

Iepriekšējā sezonā Turcijas klubs Eiropas kausā izcīnīja 11 uzvaras pēc kārtas un apstājās tikai ceturtdaļfināla duelī pret Eirolīgas klubu no Itālijas Skio "Familia". Turcijas meistarsacīkstēs Mersinas vienība ar piecām uzvarām 14 mačos atrodama 11.pozīcijā.

"TTT Rīga" basketbolistes iepriekšējā sezonā pirmo reizi pēc neatkarības atjaunošanas sasniedza Eiropas labāko astoņnieku. Latvijas vadošā komanda ceturtdaļfināla sērijā atzina spēcīgās Jekaterinburgas UGMK pārākumu, Krievijas klubam pēc tam triumfējot finālčetrinieka turnīrā.

Pirmās četras grupas komandas iekļūst izslēgšanas spēlēs, bet piektā un sestā komanda grupā turpina cīņas FIBA Eirokausā.

Rīgas klubs iepriekšējās sezonas Eirolīgas turnīru sāka no kvalifikācijas, tajā divu spēļu summā pārspējot Aneti Šteinbergu un Venēcijas "Umana Reyer" komandu, bet 2019./2020.gada sezonā Latvijas vienībai ir tiesības spēlēt jau pamatturnīrā.

Latvijas komanda Eirolīgā iepriekšējo reizi spēlēja no 2007. līdz 2011.gadam. Nevienā no četrām sezonām rīdziniecēm neizdevās izkļūt no apakšgrupas.

"TTT Rīga" 2018./2019.gada sezonā triumfēja EWBL un jaunizveidotajā Baltijas līgā, kā arī izcīnīja savu 18. Latvijas čempiontitulu

"TTT Rīga" sastāvs 2019./2020. gada sezonā: Elizabete Bulāne, Binta Drameha, Paula Strautmane, Megana Hafa, Karlīne Pilābere, Paula Mauriņa, Vanesa Jasa, Aija Klakocka, Eva Indriķe, Anita Miķelsone, Zenta Meļņika, Marina Meibrija, Kitija Laksa, Kate Krēsliņa.