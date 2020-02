'TTT Rīga' piesardzības nolūkos atsakās doties uz FIBA Eirolīgas spēli

Latvijas sieviešu basketbola čempionvienība "TTT Rīga" lēmusi nebraukt uz FIBA Eirolīgas spēli, kas no koronavīrusa skartās Itālijas pārcelta uz Slovēnijas pilsētu Ļubļanu, informē Rīgas komanda.

Vīrusa "Covid 19" uzliesmojuma dēļ Starptautiskās Basketbola federācijas Eiropas nodaļa (FIBA Europe) trešdien, 26. februārī, Venēcijā paredzēto Eirolīgas spēli starp "Reyer Venezia" un "TTT Rīga" no Itālijas pilsētas Venēcijas pārcēla uz Slovēnijas galvaspilsētu Ļubļanu. Izvērtējot apstākļus un riska faktorus, kā arī ņemot vērā Latvijas speciālistu ieteikumus, basketbola kluba "TTT Rīga" valde nolēmusi atteikties no brauciena uz ceturtdien, 27. februārī, Ļubļanā paredzēto spēli, aicina "FIBA Europe" to atlikt un turpmākos lēmumus pieņemt, saziņā ar starptautisko veselības aizsardzības organizāciju rekomendācijām.

Itālijas reģionos Veneto un Lombardijā konstatēti vairāk nekā 300 inficēšanās (tai skaitā Veneto reģiona pilsētā Venēcijā) un vismaz 11 nāves gadījumi, kas saistīti ar vīrusu "Covid 19". Lai ierobežotu draudošo epidēmiju, Itālijas varas iestādes veikušas ārkārtas pasākumus, vismaz līdz 1. martam atceļot visus publiskos pasākumus (sporta sacensības, izstādes utt.), tai skaitā pārtraucot tradicionālo Venēcijas karnevālu.

Ņemot vērā situācijas attīstību, Latvijas Veselības ministrijas un Infektoloģijas centra speciālisti ieteikuši rūpīgi izvērtēt nepieciešamību doties uz reģioniem, kā arī rekomendē izvairīties no saskarsmes ar personām, kuras bijušas vīrusa skartajos reģionos.

""TTT Rīga" valde, izskatot pieejamo informāciju, secināja, ka "FIBA Europe" lēmums Venēcijā paredzēto spēli ar vīrusa skartā reģiona komandu pārcelt uz Ļubļanu ir nepietiekams, lai pasargātu mūsu komandas spēlētājas un delegācijas dalībniekus no inficēšanās riska un vīrusa tālākas izplatības," paziņojumā norāda "TTT Rīga". "Par iedzīvotāju veselību atbildīgās iestādes Latvijā rūpīgi izvērtē situāciju un pastāv iespēja, ka cilvēkus, kuri atgriežas no vīrusa skartajām vietām, ievieto karantīnas zonā, kas ietekmētu komandas līdzdalību citās sacensībās. Tā kā slimībai ir ilgs inkubācijas posms, delegācijas dalībnieki un viņu tuvinieki ilgstoši būtu pakļauti psiholoģiskam diskomfortam."

Līdzīgā situācijā Ungārijas pilsētas Šopronas komanda atteikusies aizvadīt Eirolīgas spēli ar Itālijas klubu, lēmumu pamatojot ar savas valsts iestāžu ieteikumiem. Tāpēc arī "TTT Rīga" aicina "FIBA Europe" nopietni izvērtēt situācijas nopietnību un par augstāko prioritāti uzskatīt spēlētāju veselību un drošību.

"Par savu lēmumu un motīviem esam informējuši "FIBA Europe". "TTT Rīga" vēlas aizvadīt Eirolīgas pamatturnīra pēdējo spēli un turpināt starptautisko sezonu FIBA Eiropas kausa izcīņā, ja Itālijā un Eiropā situācija veselības aizsardzības jomā normalizēsies un komandas sportiskie rezultāti nodrošinās tādu iespēju. Tomēr sportisko rezultātu dēļ ar spēlētāju veselību neriskēsim," teikts paziņojumā.