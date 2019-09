'TTT Rīga' pirms Eirolīgas sezonas aizvadīs astoņus pārbaudes mačus

Latvijas sieviešu basketbola flagmanis "TTT Rīga", gatavojoties 2019./2020.gada Starptautiskās Basketbola federācijas (FIBA) Eirolīgas pamatturnīram, pirmssezonā septembrī aizvadīs astoņas pārbaudes spēles.

Rīdzinieces pirmās pārbaudes spēles aizvadīja iepriekšējā nedēļā, kad tikās ar Minskas "Cmoki". Šonedēļ Latvijas komanda tiksies ar Minskas "Horizont", bet nākamnedēļ ieplānoti četri mači - divi mājās ar Krievijas klubu Krasnojarskas "Jeņisej" un divi viesos ar Gundara Vētras trenēto Gdiņas "Arka".

Pirmo Eirolīgas spēli "TTT Rīga" aizvadīs 16.oktobrī "Elektrum" Olimpiskajā centrā pret 2015.gada Eirolīgas čempioni un divpadsmikārtējo Čehijas labāko komandu Prāgas USK.

Kā iepriekš ziņots, "TTT Rīga" nākamajā sezonā nespēlēs Eiropas Sieviešu basketbola līgā (EWBL).

"Pagājušā gada turnīrs izvērtās diezgan finansiāli pasmags ar dārgām ceļošanas izmaksām," par EWBL turnīru komentēja "TTT Rīga" ģenerālmenedžeris Egils Lūsis. "Pirmajās sezonās turnīrs bija vairāk vai mazāk lokāls un varēja visu izbraukāt ar autobusu. Iepriekšējā sezonā, aizbraucot uz finālčetrinieka turnīru, aviobiļešu izmaksas vien bija aptuveni 10 000 eiro, jo viss bija jādara pēdējā brīdī."

Ņemot vērā finanses, "TTT Rīga" komandai gaidāmajā sezonā lielākais uzsvars būs uz Eirolīgu. Rīgas klubs spēkosies arī Baltijas čempionātā un pēc tam arī Latvijas meistarsacīkstēs.

"Būtu papildu nauda, tad varbūt domātu [par citām starptautiskajām spēlēm sezonas gaitā]. Taču arī iepriekšējā sezonā grafiks bija nenormāli smags, ne velti bija traumas. Runājām ar EWBL, ka būtu gatavi turnīru sākt no "play-off", ja viņi izdarītu izņēmumu un Eirolīgas klubam ļautu to darīt. Arī mums, ejot uz beigām Eirolīgas sezonai, būtu interese spēlēt EWBL," stāstīja Lūsis.

A apakšgrupā kopā ar Rīgas klubu spēlēs divu pēdējo sezonu čempione Jekaterinburgas UGMK, Orenburgas "Nadežda", Prāgas ZVVZ USK, Buržas "Tango", Brenas "Etixx Mithra Castors" un "Čukurova".

"TTT Rīga" basketbolistes šogad pirmo reizi pēc neatkarības atjaunošanas sasniedza Eiropas labāko astoņnieku. Latvijas vadošā komanda ceturtdaļfināla sērijā atzina spēcīgās Jekaterinburgas UGMK pārākumu, Krievijas klubam pēc tam triumfējot finālčetrinieka turnīrā.

"TTT Rīga" aizvadītās sezonas Eirolīgas turnīru sāka no kvalifikācijas, tajā divu spēļu summā pārspējot Aneti Šteinbergu un Venēcijas "Umana Reyer" komandu, bet 2019./2020.gada sezonā Latvijas vienībai būs tiesības spēlēt jau pamatturnīrā.

"TTT Rīga" Eirolīgā iepriekšējo reizi spēlēja no 2007. līdz 2011.gadam. Nevienā no četrām sezonām Latvijas komandai neizdevās izkļūt no apakšgrupas.

"TTT Rīga" 2018./2019.gada sezonā triumfēja EWBL un jaunizveidotajā Baltijas līgā, kā arī izcīnīja savu 18. Latvijas čempiontitulu