U-19 izlases līderis Kurucs izīrēts uz 'VEF Rīga' vienību

Latvijas U-19 vīriešu basketbola izlases aizsargs Artūrs Kurucs nākamo sezonu aizvadīs Latvijas čempionvienības "VEF Rīga" sastāvā, tiekot izīrēts no Spānijas augstākās līgas (ACB) komandas Vitorijas "Saski Baskonia", vēsta spāņu klubs.

Basketbolists pēdējās divas sezonas aizvadījis pēc spēka Spānijas trešajā līgā ("LEB Plata"), kur Kurucs spēlēja "Baskonia" kluba dublieru komandā.

Cēsnieks pērn "Baskonia" otrās komandas rindās aizvadīja 30 spēles, tajās vidēji izceļoties ar 13,7 punktiem un 2,5 rezultatīvām piespēlēm. Basketbolists paguva arī debitēt ACB līgā, iznākot laukumā pirmās komandās rindās uz nepilnu minūti, kuras laikā Kurucs netrāpīja tālmetienu, bet izcīnīja vienu atlēkušo bumbu.

Aizsargs ir viens no basketbolistiem, kurš kaldināja 2018. gadā Latvijā notiekošajā Eiropas U-18 čempionātā izcīnīto otro vietu. Kurucs šogad bija izlases līderis Pasaules kausā, vidēji spēlē atzīmējoties ar 15,6 punktiem, 4,4 atlēkušajām bumbām un 4,1 rezultatīvu piespēli.

"Baskonia" klubs paziņojumā uzsvēris, ka "LEB Plata" līgā spēlējušais basketbolists VEF vienībā tiks pie jauna profesionāla izaicinājuma. Komanda piedalīsies gan "OlyBet" Latvijas-Igaunijas Basketbola līgā, gan Starptautiskās basketbola federācijas (FIBA) Čempionu līgā, kā arī Latvijas Basketbola līgas (LBL) izslēgšanas spēlēs, ja VEF vienība tām kvalificēsies.

Portāla "Delfi" rīcībā esošā informācija liecina, ka Spānijas klubs izskatīja arī iespējas Kurucu izīrēt uz citām Latvijas-Igaunijas līgas komandām.

"Esam ļoti priecīgi, ka Artūrs Kurucs ir pievienojies mūsu komandai," VEF vienības mājaslapā citēts galvenais treneris Jānis Gailītis. "Viņš ir viens no talantīgākajiem jaunās paaudzes spēlētājiem, kurš nāk no basketbola ģimenes. Kuruca situācija ir tāda, ka Eirolīgas komandā konkurence ir liela un iespējas spēlēt augstākajā līmenī ir diezgan ierobežotas, mēs redzējām variantu dot viņam iespēju spēlēt un būt lielai daļai no komandas, kas ir tieši tas, kas jaunam latviešu spēlētājam ir nepieciešams. Artūrs ir apveltīts ar ļoti augstu darba ētiku, ar lielu fanātismu pieiet basketbolam, viņš ir pilnībā gatavs pieaugušo līmenim un sezonas laikā noteikti tikai progresēs."

"VEF Rīga" vienība pagaidām paziņojusi, ka klubu papildinājis Jānis Blūms, Viktors Iļjins, Roberts Freimanis, amerikāņu basketbolisti Lesters Metfords un Ronalds Karijs, kā arī horvāts Kristijans Krajina. Vienība saglabājusi Jāņa Gailīša vadīto treneru korpusu, bet no pagājušās sezonas basketbolistiem vietu komandā saglabājuši Roberts Stumbris un Verners Kohs.