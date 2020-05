Vairākums ACB basketbolistu aptaujā pauž nevēlēšanos atsākt sezonu

Pēc Spānijas Profesionālo basketbolistu savienības (ABP) veiktās aptaujas pirmdien noskaidrojies, ka divi no trim spēcīgākā čempionāta (ACB) spēlētājiem nemaz nevēlas noslēgt šo sezonu, vēsta portāls "Eurohoops".

Jau ziņots, ka gadījumā, ja līdz 31. maijam tiks pieņemts lēmums par sezonas turpināšanu, pirmie dueļi varētu sākties jūlijā. ACB sezona turpinātos ar 12 komandu turnīru.

ABP veica anonīmu aptauju, kurā spēlētājiem tika vaicāts, vai viņi vēlas aizvadīt šīs sezonas atlikušās spēles. 107 spēlētāji atklājuši, ka nemaz nevēlas noslēgt šo sezonu, bet par spēļu turpināšanu iestājās vien 50 sportisti. Aptaujā piedalījās to 12 komandu spēlētāji, kuru vienības kvalificējušās plānotajam 12 klubu turnīram.

Lielākais "nē" atbilžu skaits vērojams ULEB Eirolīgas klubos, tostarp arī Rolanda Šmita pārstāvētajā "Barcelona" un Vitorijas "Baskonia", kuras treniņnometnei ir pievienojies Artūrs Kurucs. Abu šo komandu 16 basketbolisti norādīja, ka nevēlas pabeigt ACB sezonu.

Pats Šmits intervijā pēc Latvijas e-Basketbola līgas spēlēm atzina, ka labprāt sezonu noslēgtu.

"Grūti pateikt. Spānijā it kā jau uz labo pusi iet. Es gribētu ticēt, ka ACB varētu notikt. Kā jau teici, jāgaida kādi jaunumi. Gribētos pabeigt sezonu. Ja sezona tik tālu iesākta, tā arī jāpabeidz," Latvijas Basketbola savienības (LBS) translācijā izteicās valmierietis.

Savukārt Madrides "Real" sezonu no 16 basketbolistiem vēlas turpināt vien divi. Valensijas klubā spēles alkst atsākt 11 no 14 cilvēkiem, savukārt Andoras "Morabanc" vienībā 11 no 12 spēlētājiem pauduši gatavību atgriezties laukumā. Līdzīgs balsojums bija arī Saragosas "Basket" klubā, visiem desmit basketbolistiem atbildot ar "jā" sezonas turpināšanai.

Artūra Žagara pārstāvētajā komandā Badalonas "Joventut" domas dalās, jo septiņi basketbolisti vēlas atsākt ACB sezonu, bet pieci iestājas pret šādu ideju.

Jau ziņots, ka sezonas noslēguma izspēles formāts paredz, ka divās grupās pa sešām komandām katrā tiks noskaidrotas katras grupas labākās divas vienības, kas formātā "labākā starp piecām komandām" spēlēs par čempionu kausu. Uz otro pēc spēka līgu "LEB Oro" šajā variantā nevienai komandai nebūs jāizkrīt. Pirms sacensību atsākšanas ir paredzētas vismaz trīs sagatavošanās nedēļas. Ja ACB sezona tiks atcelta, neviena komanda netiks kronēta par čempioniem.

A grupā būs abas Latvijas basketbolistu pārstāvētās vienības – Rolanda Šmita "Barcelona" un Artūra Žagara Badalonas "Joventut", kā arī "VEF Rīga" pretinieki Starptautiskās Basketbola federācijas (FIBA) Čempionu līgas grupu turnīra C grupā Tenerifes "Iberostar", Vitorijas "Kirolbet Baskonia", Malagas "Unicaja" un Bilbao "Retabet".

B grupā tiksies Madrides "Real", Saragosas "Casademont", "Morabanc", "Valencia", Burgosas "San Pablo" un Grankanārijas "Herbalife".

Katras grupas labākās divas komandas pēc olimpiskās sistēmas izspēlēs pusfinālu un finālu.

Šmita pārstāvētā "Barcelona" pēc turnīra apturēšanas ar 19 uzvarām 23 spēlēs turnīra tabulā ir pirmā, Žagara Badalonas "Joventut" vienība ar deviņiem panākumiem 24 mačos ieņem 12. vietu, Rinalds Mālmanis un Mursijas UCAM ar septiņām uzvarām 22 spēlēs ir 16. pozīcijā, bet Rodija Mačohas pārstāvētais Fuenlavradas "Montakit" klubs ar pieciem panākumiem 22 cīņās ierindojas 17. vietā 18 klubu vidū.