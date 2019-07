VEF direktors Gatis Jahovičs: lēmums par VTB līgu vēl nav pieņemts

Latvijas čempioniem basketbolā "VEF Rīga" būtu ļoti grūti apvienot spēlēšanu vietējā čempionātā, Starptautiskās Basketbola federācijas (FIBA) Čempionu līgā un VTB Vienotajā līgā, bet gala lēmums šajā jautājumā vēl nav pieņemts, teica kluba direktors Gatis Jahovičs.

Šobrīd ir skaidrs, ka "VEF Rīga" nākamajā sezonā startēs vietējā čempionātā, cenšoties aizstāvēt šogad atgūto čempiontitulu, un Čempionu līgā, kamēr kluba valde joprojām lemj par startu Vienotajā līgā.

Jahovičs norādīja, ka konkrēts lēmums šajā jautājumā, visticamāk, būs nākamnedēļ. "Skaidrs, ka apvienot visus trīs kalendārus būs sarežģīti, jo spēles Čempionu līgā būs otrdien/trešdien, bet Vienotajā līgā - sestdien/svētdien. Ar pārlidojumiem to savienot būs grūti."

Pēc vairāku gadu pārtraukuma "VEF Rīga" atgriezīsies arī Eirokausos, bet Čempionu līgā tā debitēs, cīnoties vienā grupā ar Vācijas komandu Bambergas "Brose", Tenerifes "Iberostar" no Spānijas, "Gaziantep" no Turcijas, "Peristeri" no Grieķijas un Čehijas klubu Nimburkas ČEZ.

"Par pretiniecēm varam spriest tikai pēc to iepriekšējo gadu rezultātiem un komplektāciju. Skaidrs, ka grupas favorītes būs Bambergas un Tenerifes komandas. Pēc neoficiālas informācijas "Iberostar" budžets ir trīs četras reizes lielāks nekā mums, kamēr "Brose" tas ir vēl lielāks. Tā kā šie klubi komplektēsies ļoti nopietni. Par Turcijas un Grieķijas klubiem informācijas ir mazāk, bet skaidrs, ka arī tie būs spēcīgi, jo vietējos čempionātos ir uzreiz aiz savu valstu grandiem. Nimburkas ČEZ tikmēr ir daudzkārtēji Čehijas čempioni, ar ko esam spēlējuši arī Vienotajā līgā un ar to veicies dažādi," skaidroja Jahovičs.

Vēl divas komandas grupai pievienosies no kvalifikācijas. Vienu ceļazīmi uz šo grupu divās kvalifikācijas kārtās sadalīs "Ņižņij Novgorod" (Krievija), "Priština" (Kosova) un Varšavas "Legia" (Polija), bet par otru vietu grupā spēkosies Baras "Mornar" (Melnkalne), Lisabonas "Benfica" (Portugāle) un Groningenas "Donar" (Nīderlande).

"Arī kvalifikācijā komandas ir diezgan spēcīgas. Visticamāk, viena no mūsu pretiniecēm būs "Ņižņij Novgorod", turklāt paši poļi nemaz neticot, ka varēs viņus uzvarēt. No otras grupas, domāju, pamatturnīrā iekļūs Melnkalnes komanda. Pēc izlozes mums bija kopīgas pusdienas, un "Mornar" ģenerālmenedžeris ar mani jau runāja tā, it kā būtu ticis pamatsacensībās. Stāstīja par spēlētājiem, kādus vēlas iegūt," atklāja "VEF Rīga" direktors.

Jahovičs pauda gandarījumu par "VEF Rīga" atgriešanos Eirokausos un izteica cerību, ka tas tribīnēs liks atgriezties skatītājiem.

"Čempionu līgā spēku samērs ir vienmērīgāks, bet nav grandu. Tie ir ļoti labi zināmi klubi, kuri savos vietējos čempionātos ir uzreiz aiz grandiem ULEB Eirolīgas un Eirokausa komandām," teica Jahovičs. "Šajā turnīrā varētu būt lielāka sportiskā intriga. Cerams, arī skatītājiem būs lielāka interese, jo šādi klubi Rīgā nav spēlējuši."

"VEF Rīga" iekļauta starp 24 pamatturnīra dalībniecēm, bet Latvijas vicečempione "Ventspils" būs starp tām komandām, kas sadalīs astoņas atlikušās ceļazīmes caur kvlaifikāciju. Ventspilnieki kvalifikāciju sāks no otrās, izšķirošās, kārtas, kurā tiksies ar kādu no pirmo kārtu pārvarējušajām vienībām - Ungārijas čempioni Sombathejas "Falco" vai Rumānijas spēcīgāko komandu Oradejas CSM.

Čempionu līgas turnīrā tiks aizvadīta ceturtā sezona un iepriekš no Latvijas šajās sacensībās piedalījusies tikai "Ventspils" vienība.

Aizvadītās sezonas Latvijas čempione "VEF Rīga" Vecā kontinenta klubu turnīros iepriekšējo reizi piedalījās 2014./2015. gada sezonā, kad spēlēja ULEB Eirokausā.

FIBA Čempionu līgas kvalifikācija sāksies 17. septembrī, bet pamatturnīram starts tiks dots 8. oktobrī.