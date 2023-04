'Ventspils' un 'Ogre' neiekļūst LIBL pusfinālā (plkst. 21:07)

"Ventspils" komanda sestdien Tartu un "Ogre" savā laukumā cieta zaudējumu "Pafbet" Latvijas-Igaunijas Basketbola līgas (LIBL) ceturtdaļfināla mačā, nekvalificējoties pusfinālam.

"Ventspils" izbraukumā ar 69:92 (23:31, 12:13, 17:17, 17:31) zaudēja Nikolaja Mazura vadītajai "Tartu Universitāte"/"Maks & Moorits" vienībai, kura sērijā bija pārāka ar 2-1.

Ventspilnieki tikai vienreiz mačā bija vadībā, Linardam Jaunzemam panākot 2:0, uz ko Tartu basketbolisti uzreiz atbildēja ar desmit pēc kārtas gūtiem punktiem.

"Ventspils" komandā Guntis Sīpoliņš guva 15 punktus un sakrāja piecas atlēkušās bumbas, Jaunzems 12 punktiem pievienoja septiņas atlēkušās bumbas, bet pa desmit punktiem guva Emenjuels Vembijs un Ivans Gandijs-Rosa, kuru kontā arī attiecīgi sešas un septiņas atlēkušās bumbas.

Tartu kluba rindās Džiteuriuss Gordons, kuram arī pa piecām atlēkušajām bumbām un rezultatīvām piespēlēm, un Tomāšs Pavelka guva pa 23 punktiem, Pavelkam izceļoties ar 16 zem groziem izcīnītām bumbām. Lēmets Beklers sakrāja 15 punktus un septiņas rezultatīvas piespēles.

Pirmajā mačā ventspilnieki viesos uzvarēja ar rezultātu 90:80, bet otrajā mājās zaudēja ar 79:88.

Abas komandas pamatturnīrā finišēja blakus - Tartu basketbolisti ar 20 uzvarām 30 mačos bija ceturtie, bet ventspilniekiem 19 panākumi deva piekto pozīciju. Šosezon visos savstarpējos mačos iepriekš bija uzvarējuši viesi, pamatturnīrā Ventspilī mačam noslēdzoties ar 99:84, bet Tartu - ar 78:65.

Šī mača uzvarētāja pusfinālā tiksies ar Slobožanskas "Prometey" un "Viimsi" pāra uzvarētāju.

"Viimsi" sestdien savā laukumā uzvarēja tikai otrajā pagarinājumā - 107:105 (27:25, 21:18, 24:23, 16:22, 12:12, 7:5).

Latvijas centra spēlētājs Ronalds Zaķis mājinieku rindās nepilnās 30 minūtēs laukumā guva 16 punktus, realizējot divus no četriem divpunktu metieniem un pusi no sešiem tālmetieniem, kā arī trīs no četriem soda metieniem. Viņa kontā arī trīs atlēkušās bumbas, viena rezultatīva piespēle, trīs kļūdas, pa divām personiskajām piezīmēm un divām pretiniekiem izprovocētajām piezīmēm, kā arī efektivitātes koeficients 12 un sliktākais komandā +/- rādītājs -10.

Mājiniekiem Karls Johans Lipss sakrāja 24 punktus un septiņas atlēkušās bumbas, pa 18 punktiem guva Devins Heriss un Sīms Markuss Posts, kuriem arī attiecīgi deviņas un astoņas rezultatīvas piespēles, bet 13 punktus sakrāja Egerts Hallers.

Ukrainas komandā ar 33 punktiem, septiņām atlēkušajām bumbām un desmit rezultatīvām piespēlēm izcēlās Džans Klavels. 22 punktus un 17 atlēkušās bumbas sakrāja Ondrejs Balvins un pa 11 punktiem guva Ivans Tkačenko un Isufs Sanons.

Trešā spēle sērijā notiks pirmdien Rīgā.

Pirmajā mačā Ukrainas klubs apliecināja favorītu statusu un uzvarēja ar 91:69.

"Ogre" savā laukumā ar 66:83 (15:17, 26:24, 13:18, 12:24) atzina Tallinas "Kalev"/"Cramo" pārākumu, sērijā ar 2-0 uzvarot Tallinas vienībai.

Mājiniekiem 19 punktus, piecas atlēkušās bumbas un astoņas rezultatīvas piespēles sakrāja Viljams Teltons, 11 punktus guva Rihards Zēbergs, bet pa desmit punktiem sakrāja Uģis Pinete un Kristaps Dārgais, kuri sakrāja arī attiecīgi piecas atlēkušās bumbas un deviņas atlēkušās bumbas un septiņas rezultatīvas piespēles.

Viesu rindās Mārtiņš Meiers nedaudz vairāk nekā 13 minūtēs guva piecus punktus un sakrāja četras atlēkušās bumbas, bet Zigmāra Raimo kontā 16 ar pusi minūtēs divi punkti un četras atlēkušās bumbas.

Rezultatīvākais viesu rindās ar 23 punktiem bija Kregors Hermets, 14 punktus un sešas rezultatīvas piespēles sakrāja Martins Dorbeks, bet 13 punktus Oleksandrs Kovļars.

Sērijas pirmajā mačā pagājušajā piektdienā Tallinā uzvarēja mājinieki - 76:70.

Ogrēnieši pamatturnīrā uzvarēja 17 no 30 cīņām un bija septītie, kamēr talliniešiem 25 uzvaras deva otro vietu. Abās savstarpējās spēlēs Mārtiņa Meiera un Zigmāra Raimo pārstāvētā "Kalev"/"Cramo" svinēja rezultatīvas uzvaras - 100:78 un 99:68.

Kā pirmā finālčetrinieku jau bija sasniegusi "VEF Rīga", kas ar 2-0 pārspēja Raplas "Avis Utilitas" un pusfinālā tiksies ar Tallinas komandu.

Fināltunīrs notiks 7. un 8.aprīlī Tallinā.

Latviju turnīrā pārstāv sešas komandas - "VEF Rīga", "Ventspils", "Ogre", "Latvijas Universitāte", "Valmiera Glass"/"Vidzemes Augstskola" un "Liepāja". Igaunija ir pārstāvēta ar deviņām komandām - "Parnu Sadam", "Tartu Universitāte"/"Maks & Moorits", Tallinas "Kalev"/"Cramo", Tallinas "TalTech", Raplas "Avis Utilitas", Rakveres "Tarvas", Tallinas "Kalev"/"Audentes", "Viimsi" un jaunpienācēja "Keila". Tāpat turnīrā sacenšas arī Ukrainas komanda Slobožanskas "Prometey". Ukrainas vienība LIBL sacensībās piedalās pirmoreiz.

Latvijas un Igaunijas labākie vīriešu basketbola klubi apvienotā čempionātā pirmo reizi spēlēja 2019.gada sezonā, kad piedalījās 15 komandas. "Final 4" turnīrā par līgas pirmajiem uzvarētājiem kļuva "Ventspils" basketbolisti.

Pērn par LIBL čempioniem tika kronēti "VEF Rīga" basketbolisti, kuri izšķirošajā mačā pārspēja "Viimsi", bet bronzas godalgas izcīnīja "Parnu Sadam".