Video: 'Bucks' un 'Kings' basketbolisti 'saķeras' mača galotnē

Nacionālās basketbola asociācijas (NBA) čempionāta spēle starp Sakramento "Kings" un Milvoki "Bucks" noslēdzās ar nekārtībām.

"Kings" sava laukumā "Bucks" komandai zaudēja ar rezultātu 124:133. Mača pēdējās sekundēs Trejs Lailss no Sakramento komandas pārkāpa noteikumus pret "Bucks" līderi Janni Adetokunbo. Par to nebija priecīgs Bruks Lopess, kurš devās pārmācīt "Kings" basketbolistu. Tam sekoja lielāka saķeršanās, kurā iesaistījās vairāki spēlētāji.

Brook Lopez and Trey Lyles both got ejected after wild scuffle 😳 pic.twitter.com/OmzV0BwtfK