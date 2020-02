Video: Kā Bertānam gāja NBA Zvaigžņu spēles nedēļas nogalē

Nacionālās basketbola asociācijas (NBA) klubs Vašingtonas "Wizards" izveidojis īsu video stāstu par Dāvi Bertānu, kurš pirms dažām dienām Čikāgā pirmo reizi piedalījās NBA Zvaigžņu spēles nedēļas nogalē.

Bertāns pašā konkursā ieņēma trešo vietu, bet NBA Zvaigžņu nedēļas nogalē rūjienietis piedalījās vēl vairākās aktivitātēs.

🎞️ 𝐀𝐋𝐋-𝐒𝐓𝐀𝐑 𝐀𝐋𝐋-𝐀𝐂𝐂𝐄𝐒𝐒 🎞️

Behind the scenes at Davis Bertans' first All-Star experience, including the 3-Point Contest, and more.#NBAAllStar | @DBertans_42 pic.twitter.com/tImdz4A6sf