Video: Porziņģa biedram Džonsonam saķeršanās ar Mārtiniem izmaksā 40 000 dolāru

Kristapa Porziņģa komandas biedrs Dalasas "Mavericks" vienībā Džeimss Džonsons par saķeršanos ar Šarlotas "Hornets" basketbolistiem saņēmis 40 000 ASV dolāru lielu naudas sodu, informē Nacionālā basketbola asociācija (NBA).

"Mavericks" trešdien savā laukumā ar rezultātu 99:118 piekāpās "Hornets" komandai, mača beigās izceļoties asumiem. Kad līdz pamatlaika beigām bija palikušas nepilnas trīs minūtes, Džonsons ar elkoni atgrūda Kodiju Mārtinu un nākamajā epizodē viņam iebadīja ar galvu.

Džonsona rīcība eskalēja abu komandu grūstīšanos un asu vārdu apmaiņu, kurā aktīvi iesaistījās arī Kodija Mārtina dvīņubrālis Keilebs.

Džonsons, kurš saņēma tehnisko piezīmi un tika izraidīts no zāles, sodīts ar 40 000 ASV dolāru naudas sodu par to, ka apzināti pagrūda Kodiju Mārtinu, agresīvi konfrontēja ar pretinieku un izraisīja incidentu.

Kodijs Mārtins, kurš arī saņēma tehnisko piezīmi un tika padzīts no spēles, saņēmis 25 000 ASV dolāru naudas sodu par to, ka atbildēja uz Džonsona grūdienu un pretojās tiesnesim. Savukārt Keilebam Mārtinam par iesaistīšanos konfliktā un pretošanos tiesnesim būs jāšķiras no 20 000 ASV dolāru.

Džonsons jau iepriekš karjeras laikā sodīts par dalību dažāda veida konfliktos.