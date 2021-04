Video: Porziņģis 'danko' pirms nelaimīgās epizodes

Nacionālās basketbola asociācijas (NBA) spēlē ceturtdien Dalasas "Mavericks" latviešu zvaigzne Kristaps Porziņģis guva traumu, bet pirms neveiksmīgās epizodes mačā izcēlās ar pāris iespaidīgiem dankiem.

Ziņots, ka Porziņģis guva 19 punktus un izcīnīja sešas atlēkušās bumbas, bet "Mavericks" ar 115:110 pieveica NBA čempionus Losandželosas "Lakers". Trešās ceturtdaļas izskaņā liepājnieks guva kriesās potītes traumu un mačā vairs neatgriezās.

Vienā no epizodēm Porziņģa "danku" nespēja apturēt "Lakers" zvaigzne Entonijs Deiviss, kurš atgriezās laukumā pēc gandrīz deviņu nedēļu izlaišanas. Deiviss gan arī parādā nepalika un citā epizodē bloķēja 2,21 metrus garā liepājnieka pustālo metienu, kas NBA padodas reti kuram.

not that many people can block Kristaps Porzingis jump shot, but Anthony Davis can pic.twitter.com/JaKz1yXQrx