Video: 'Prometey' ar iespaidīgu 'danku' pārsteidz 'VEF Rīga'

"Pafbet" Latvijas-Igaunijas Basketbola līgas spēlē sestdien, 15. oktobrī, Ukrainas klubs "Prometey" ar 81:71 pieveica pērnās sezonas līgas čempioni "VEF Rīga".

Ukraiņu kluba rindās rezultatīvākais ar 28 punktiem bija Delenta Džamorels Stīvenss, kurš mačā izcēlās ar iespaidīgu "alley-oop" "danku".

