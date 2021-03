Vītola ar 'double-double' pārspēj Laksu FIBA Eirokausā

Latvijas basketboliste Kristīne Vītola FIBA Eiropas kausa spēlē izcēlās ar "double-double" "Birevim Elazig Il Ozel Idare" uzvarā Ankarā pār Kitijas Laksas pārstāvēto Kajseri "Bellona", bet ceturtdaļfinālā Rumānijas pilsētā Sfintu Georgē iekļuva arī Lauras Melderes pārstāvētā Venēcijas "Umana Reyer".

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Elazigas vienība divu Turcijas vienību cīņā ar 88:86 (24:30, 29:14, 14:19, 21:23) pieveica Kajseri "Bellona".

Vītola uzvarētāju rindās laukumā devās kā rezerviste un tur pavadīja 33 minūtes un 54 sekundes, kuru laikā guva 23 punktus, realizējot piecus no septiņiem divpunktu un divus no trim trīspunktu metieniem, kā arī septiņus no astoņiem soda metieniem. Tāpat latviete izcīnīja 13 atlēkušās bumbas, divreiz rezultatīvi piespēlēja, divreiz bloķēja metienu, četrreiz kļūdījās un spēli beidza priekšlaikus ar piecām personiskajām piezīmēm, finišējot ar labāko komandā efektivitātes koeficientu 32.

Laksa pretinieču rindās laukumā devās pamatsastāvā un tur pavadīja 29 minūtes un 24 sekundes, kuru laikā guva piecus punktus, realizēja vienu no trim divpunktu un vienu no trim trīspunktu metieniem. Tāpat viņa izcīnīja astoņas atlēkušās bumbas, piecreiz rezultatīvi piespēlēja, vienreiz pārķēra bumbu, trīsreiz pārkāpa noteikumus, kā arī finišēja ar efektivitātes koeficientu 15.

Ceturtdaļfinālā "Birevim Elazig Il Ozel Idare" ceturtdien Kajseri tiksies ar mača Seksārdas "Atomeromu KSC" (Ungārija) - "Saint-Amand Hainaut" (Francija) uzvarētājām.

Citā astotdaļfināla spēlē Sfintu Georgē Laura Meldere nedevās laukumā Venēcijas "Umana Reyer" panākumā ar rezultātu 72:63 (22:12, 23:15, 18:22, 9:14) guva virsroku pār Gožuvas Velkopolski komandu "Investinthewest Enea" no Polijas.

Rezultatīvākā uzvarētājām ar 13 gūtajiem punktiem un deviņām atlēkušajām bumbām bija Nataša Hovarda, bet zaudētāju rindās 20 punktus sakrāja Borislava Hristova.

"Umana Reyer" ceturtdaļfinālā ceturtdien tiksies ar spēles Biskajas "Lointek Gernika" (Spānija) - Sfintu Georges "ACS Sepsi SIC" (Rumānija) uzvarētājām.

FIBA Eirokausā 32 komandas bija sadalītas pa četrām vienībām astoņās apakšgrupās. Pēc viena apļa turnīra divas labākās komandas kvalificējās "play-off" cīņām.

Finālturnīrs plānots no 9. līdz 11.aptīlim.

Pagājušosezon turnīrs Covid-19 pandēmijas dēļ palika nepabeigts, bet 2018./2019.gada sezonā Orenburgas "Nadežda" finālā divu spēļu summā ar 146:132 bija pārāka par Francijas vienību Monpeljē "Basket Lattes".