Voins: šī nav 'tagad vai nekad' izlase

Šī nav "tagad vai nekad" izlase, ko Latvija iepazina 2009. gadā, pēc valstsvienības netikšanas uz Pasaules kausa finālturnīru uzsvēra Latvijas Basketbola savienības (LBS) prezidents Valdis Voins.

Latvijas izlase Pasaules kausa atlases izšķirošajā spēlē viesos Podgoricā ar 80:74 uzvarēja Melnkalni, tomēr šoreiz uzvarai bija zaudējuma rūgtums. Panākums neļāva Latvijai tikt uz Pasaules kausa finālturnīru, jo Podgoricā bija nepieciešama uzvara ar vismaz deviņu punktu starpību.

"Jāsaka, ka pusotra gada cikls nav vainagojies ar to rezultātu, kādu mēs gaidījām. Mēs neko nevaram pārmest ne treneriem, ne spēlētājiem, ne līdzjutējiem, kuri bija klāt izlases sacensībās. Treneriem bija grūts uzdevums, jo sastāvs tika variēts atkarībā no dažādām situācijām. 26 spēlētāji uzspēlēja šajā ciklā," saka Voins. "Viens saules stariņš, kas ir pirmais pie noteiktiem nosacījumiem, dotu iespēju cīnīties par vietu Tokijas Olimpiādē, bet tas nav attarīgs no mums, bet no Eiropas komandu veiksmēm Pasaules kausā."

Kā norāda Voins, Latvija ir labākā starp komandām, kuras nav kvalificējušās Pasaules kausa finālturnīram. Tādējādi pēc FIBA noteikumiem saglabājas iespēja 2020. gada jūnijā spēlēt olimpiskajā kvalifikācijas turnīrā. Tiesa, tam ir viens nosacījums - vismaz 11 Eiropas komandas no 12 Pasaules kausā iekļūst starp tām 23, kuras nopelnīs ceļazīmi uz olimpisko turnīru vai olimpisko kvalifikācijas turnīru.

"Treneru komisija jau rīt (otrdien) Rīgā uzklausīs treneru viedokli par to, kas bija, un dos rekomendācijas tālāk. Basketbols neapstājas, vēl priekšā ir daudzas cīņas. Šai izlasei nav sauklis "tagad vai nekad". Pārdzīvojam šo neveiksmi un gatavojamies nākamajām sacensībām," optimistisks ir Voins.

Latvijas izlasei pēc šīm spēlēm šogad sāksies jauns atlases cikls - 2019. gada novembrī sāksies cīņa par ceļazīmi uz 2021. gada Eiropas čempionāta finālturnīru.