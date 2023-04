'Wizards' zaudē cerības iekļūt 'play-in', vēl viena neveiksme arī Dalasai

Latviešu superzvaigznes Kristapa Porziņģa pārstāvētā Vašingtonas "Wizards" komanda naktī uz pirmdienu zaudēja cerības sasniegt Nacionālās basketbola asociācijas (NBA) "play-in" turnīru, kamēr zaudējumus turpina piedzīvot Dāvis Bertāns un Dalasas "Mavericks".

"Wizards" svētdien viesos ar 109:118 (31:34, 30:19, 18:33, 30:32) piekāpās Porziņģa kādreizējam klubam Ņujorkas "Knicks", kam tā bija ceturtā uzvara pēc kārtas. Saslimšanas dēļ latvietis šajā cīņā nepiedalījās, kamēr "Wizards" šis bija desmitais zaudējums pēdējo 13 spēļu laikā. Vašingtona spēlēja bez saviem līderiem Bredlija Bīla, Kaila Kuzmas un Porziņģa.

Ar šo neveiksmi Vašingtona zaudējusi iepriekš vairs tikai teorētiskās izredzes iekļūt "play-in". Komandai 78 spēlēs ir 34 uzvaras, kas dod 11. vietu Austrumu konferencē. Četrus mačus līdz regulārās sezonas beigām tā no desmitajā vietā esošās Čikāgas "Bulls" atpaliek par četru panākumu tiesu.

Sezonu Porziņģis oficiāli noslēgs Lieldienās - 9. aprīlī pulksten 20:00 pret Hjūstonas "Rockets".

The Knicks just eliminated the Wizards from the postseason pic.twitter.com/L0wNMOJEkj