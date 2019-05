'Žalgiris' treneris Jasikēvičs tiksies ar vēl vienas NBA komandas vadību

Nacionālās basketbola asocācijas (NBA) kluba Memfisas “Grizzlies” vadība plāno tuvākajā nākotnē tikties ar Kauņas “Žalgira” galveno treneri Šarūnu Jasikēviču, vēsta medijs ESPN.

“Grizzlies” komanda pēc 33 izcīnītām uzvarām 82 spēlēs aizvadītajā 2018./19. gada sezonā neturpināja sadarbību ar treneri Džeibī Bikerstafu, kā arī veica izmaiņas savā vadībā. Jaunais basketbola operāciju viceprezidents Zaks Kleimans esot jauna galvenā trenera meklējumu sākumposmā, tomēr izrādījis interesi tieši par Jasikēviču.

Jasikēvičs Memfisā varētu kļūt par tautieša Jona Valančūna treneri. Valančūns "Grizzlies" komandā noslēdza regulāro sezonu, bet pirms nākamās sezonas viņam līgumā paredzēta iespēja turpināt sadarbību pēc paša izvēles.

Jasikēviča vadītā “Žalgiris” komanda šī gada ULEB Eirolīgas ceturtdaļfinālā ar 1-3 piekāpās regulārās sezonas uzvarētājiem Stambulas “Fenerbahce Beko”. Savukārt pērn Kauņas komanda sasniedza augsto trešo vietu, spēlē par godalgām pieveicot Maskavas CSKA. Lietuvieša sasniegtie rezultāti ar Kauņas komandu ļāvusi viņam kļūt par patiesu NBA galvenā trenera amata kandidātu, ziņo ESPN žurnālisti Adrians Vožnarovskis un Braians Vindhorsts.

Toronto “Raptors” kluba prezidents Masai Udžuri jau pagājušovasar intervēja Jasikēviču savas komandas galvenā trenera amatam.

Turklārt portāla Delfi lietuviešu versija jau ziņoja, ka Klīvlendas “Cavaliers” ģenerālmenedžeris Kobijs Altmans apmeklēja “Žalgiris” un “Fenerbahce” komandu ceturto izslēgšanas spēli, lai tiktos ar 43 gadus veco treneri. Portāla rīcībā esošā informācija liecina, ka Altmans un Jasikēvičs komunicējuši arī iepriekš.

"Ja vien nenotiks kas neticams, jums vajadzēs izspert mani ārā ar abām kājām," pēc spēles par iespējamo Kauņas komandas pamešanu izteicās speciālists.

Sarunas Jasikevicius on his future with Zalgiris: "You will have to kick me out from here with two legs, unless something miraculous happens."