Zviedrija sev mājīgā atmosfērā Rīgā izslēdz Latviju no Eiropas čempionāta

Latvijas sieviešu basketbola izlase pirmdien 2019. gada Eiropas basketbola čempionāta astotdaļfināla spēlē nespēj tikt galā ar Zviedrijas izlases agresivitāti, kura pilna līdzjutēju sektora atbalstīta “Arēna Rīga” zālē ar 77:62 (23:14, 22:9, 14:17, 18:22) pieveica latvietes.

Zviedrijas izlase spēli uzsāka, veicot lielu spiedienu uz groza apakšu. Lai gan mājinieces spēja atgūties no pirmajiem mīnusiem un izlīdzināt rezultātu pie 8:8, tam sekoja desmit viešņu bezatbildes punkti. Ļoti precīza bija Kalisa Loida, kura guva četrus grozus no soda laukuma, bet visa pretinieču komanda realizēja desmit no 19 metieniem no spēles. Latvijas izlases rindās ar trim pustālajiem metieniem izcēlās Paula Strautmane. Pēc desmit minūtēm loģisks rezultāts 14:23.

Zviedriešu fiziskais pārsvars otrajā ceturtdaļā vien turpinājās. Pāris rezultatīvi caurgājieni pēc kārtas, kā arī Frīdas Eldebinkas un Amandas Zahui tālmetieni otrās ceturtdaļas vidusdaļā viešņām ļāva panākt vadību 41:18. Latvietēm tikmēr no distances neveicās, izlasei aizmetot garām visus sešus trīspunktniekus, no kuriem katrs bija pietiekami brīvs.

Puslaika izskaņā Krēsliņa trāpīja izlases pirmo tālmetienu puslaikā, tam noslēdzoties ar graujošo 23:45.

Trešā ceturtdaļa aizritēja krietni saraustītākā gultnē, abām izlasēm nepilnu triju minūšu laikā sakrājot piezīmju normu. Latvijas valstsvienība gan to nespēja pilnvērtīgi izmantot. Turpinājās komandas likstas no soda metienu līnijas, vienubrīd tai esot trāpījušai vien četrus no desmit brīvmetieniem.

Piezīmju pilno ceturtdaļu ar četriem trāpītiem soda metieniem uzspodrināja Zenta Meļņika, bet abus savus “sodiņus” trāpīja Ilze Jākobsone. Deficītu desmit minūšu laikā gan izdevās samazināt tikai pa trim punktiem.

Spēles pēdējā ceturtdaļā Latvijas izlase pietuvojās vien līdz 14 punktu deficītam, lai gan mājinieces, spēlē parādoties asumiem, izprovocēja pāris nesportiskus pārkāpumus.

Tādējādi Latvijas valstsvienība čempionātu noslēdza ar vienu uzvaru četrās spēlēs, izstājoties turnīra astotdaļfinālā. Lai noteiktu Latvijas vietu kopējā kopvērtējumā, jāsagaida pārējo astotdaļfinālu jeb ceturtdaļfinālu kvalifikācijas spēļu rezultāti. Pagaidām vien var teikt, ka Latvijas izlase ieņēmusi kādu no devītās līdz divpadsmitajai vietai čempionātā.

